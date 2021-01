Mehrere Traktoren-Demonstrationen in Berlin angekündigt

Autofahrer in Berlin müssen bis Sonntag mit Verkehrsbehinderungen in der östlichen Innenstadt rechnen. Grund dafür sind mehrere Traktoren-Demonstrationen, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Schon am Dienstagvormittag werde unter anderem ein Korso mit rund 200 Traktoren aus Sachsen-Anhalt erwartet.

Vor allem der Bereich Alexanderplatz mit der Karl-Liebknecht-Straße, der Alexanderstraße und der Karl-Marx-Allee sei von Einschränkungen und Sperrungen betroffen. Zusätzlich sind Kundgebungen im Bereich Stresemannstraße sowie in der Wilhelmstraße vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium geplant.