Vor allem aufgrund der stark sinkenden Preise für Heizöl und Kraftstoff sind im vergangenen Jahr die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg weniger stark gestiegen als noch im Jahr 2019. Das teilte das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit.



Demnach erhöhten sich die Verbraucherpreise 2020 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr in Berlin um 0,5 Prozent und in Brandenburg um 0,6 Prozent. Zum Jahresende 2019 hatte die Preisveränderung im Vergleich zum Dezember 2018 in Berlin bei durchschnittlich 1,3 Prozent und in Brandenburg bei 1,4 Prozent gelegen.