Trotzdem steht schon seit Längerem fest, dass sie das ursprünglich angepeilte Ziel von 30.000 neuen Wohnungen in dieser Wahlperiode nicht erreichen werden.

Ungeachtet dessen sehen sich die Wohnungsunternehmen des Landes aber als Konjunktur-Motor der Region. Von den fast drei Milliarden Euro, die die Unternehmen 2019 ausgaben, nicht zuletzt für den Wohnungsbau, gingen 80 Prozent an Unternehmen in Berlin. Sogar 90 Prozent der Ausgaben flossen in die Region Berlin/Brandenburg, heißt es im Wertschöpfungsbericht der sechs Betriebe, der am Donnerstag vorgestellt wurde.