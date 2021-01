Medienbericht: Wohnungsmarkt in Berlin am stärksten umkämpft

In keiner anderen deutschen Stadt sind Mietwohnungen offenbar so umkämpft wie in Berlin. Das berichtet der "Spiegel" [Bezahlinhalt] am Samstag und beruft sich auf eine Analyse der Online-Plattform Immoscout-24. Demnach erhielten Vermieter von Bestandswohnungen im vergangenen Jahr im Schnitt fast 140 Kontaktanfragen auf ein Inserat.