Der Deutsche Mieterbund hat die Wohnungspolitik in Brandenburg scharf kritisiert. Die Lage der Mieterinnen und Mieter habe sich in den berlinnahen Regionen in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert, erklärte der Verband am Mittwoch in Potsdam. Gegenstrategien würden im brandenburgischen "Bündnis Wohnen" dennoch nicht entwickelt. Der märkische Dachverband von rund 20 Mietervereinen verlasse deshalb diesen Zusammenschluss.

Dem "Bündnis Wohnen" gehören unter anderem das Infrastrukturministerium, mehrere Bau- und Wohnungswirtschaftsverbände sowie kommunale Zusammenschlüsse an. Der Mieterbund war dort die einzige Mietervertretung. Ziel der Mitarbeit sei gewesen, "die berechtigten Interessen der Mieter und Mieterinnen des Landes Brandenburg einbringen zu können", hieß es.