Im Dezember hat das Veterinäramt Teltow-Fläming den Export von 409 Rindern nach Tatarstan in Russland genehmigt. Dem rbb liegen die Transportdokumente vor. Es besteht der Verdacht, dass Tierschutzrechte verletzt wurden. Von Kaveh Kooroshy und René Althammer

14. Dezember 2020: In Kasan, der Hauptstadt der autonomen russischen Republik Tatarstan, ist es bitterkalt: Minus 15 Grad Celsius vermeldet der russische Wetterdienst. Im brandenburgischen Dahme/Mark sind es an diesem Tag dagegen 2 bis 8 Grad plus, als die Veterinärin des Landkreises Teltow-Fläming einen Konvoi von 13 Lkw mit 409 Rindern aus ganz Deutschland genehmigt. Zielort: eine Rinderanlage im Dorf Muslyumovo, 300 Kilometer östlich von Kasan. Vor den Fahrern und den Tieren liegt eine Strecke von gut 3.000 Kilometern.

Für Transporte wie diese gelten strenge Vorgaben. So soll die Temperatur im Transportraum eigentlich nicht unter 5 Grad plus sinken, allerdings gelten auch Messtoleranzen von +/- 5 Grad. Sicher ist: Die Tiere müssen alle 29 Stunden für einen Tag unter tierschutzgerechten Bedingungen ausruhen, müssen regelmäßig gefüttert und getränkt werden. Außerdem müssen die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Ein komplexes Unterfangen. Die Veterinäre müssen vorab prüfen, ob die Transportplanung all das berücksichtigt.