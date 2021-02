Bild: imago images/Sabine Gudath

Neuer Mietspiegel trotz Mietendeckel - Vergleichsmieten in Berlin könnten um rund ein Prozent steigen

13.02.21 | 10:53 Uhr

Obwohl die Mieten in Berlin seit einem Jahr gesetzlich gedeckelt sind, wird der Senat auch in diesem Jahr wieder einen neuen Mietspiegel veröffentlichen. Die Neuauflage ist dabei nicht zuletzt auch ein Plan B, falls der Mietendeckel vor Gericht scheitert. Von Thorsten Gabriel

Ohne Mietendeckel wäre dieser Vorgang eine über Jahre geübte Routine: Alle zwei Jahre lässt der Senat einen neuen Mietspiegel erstellen. Ein Standardwerk, das Auskunft gibt über die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete. Es ist das Maß aller Dinge für Mieterhöhungen und – dank der Mietpreisbremse – auch bei Neuvermietungen. Doch bis zum Sommer vergangenen Jahres sah es so aus, als ob die Fortschreibung in diesem Jahr ausfallen würde. Denn wofür braucht man noch Vergleichswerte, wenn die Mieten ohnehin gedeckelt sind?

Neuer Mietspiegel soll vor Rechtsunsicherheit schützen

Zum Beispiel als "Notnagel", sollte das rot-rot-grüne Prestigeprojekt Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe scheitern. Noch vor einem Jahr hieß es dazu allerdings aus Senatskreisen, dass das gar nicht nötig sei. Gäbe es keinen aktualisierten Mietspiegel, würden Gerichte im Zweifelsfalle auf die letzte Fassung von 2019 zurückgreifen, so die Argumentation. Doch im Juli trommelte die Stadtentwicklungsverwaltung dann doch die "Arbeitsgruppe Mietspiegel" zusammen, in der Vertreterinnen und Vertreter von Mieter- und Vermieterorganisationen traditionell gemeinsam vertreten sind. "Es gibt tatsächlich Städte, in denen die Mietspiegel auch weiter gelten dürfen", sagt Reiner Wild, der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. "Aber wir waren unsicher, ob dies tatsächlich auch in Berlin der Fall sein würde. Es ist nicht erkennbar gewesen, dass die Rechtsprechung an dieser Stelle großzügig handelt." Deswegen findet Wild es gut, dass der Senat hier "auf Nummer sicher" geht.

Immobilienverband "zunächst aus guter Tradition" wieder dabei

Dass der Mieterverein bei der Erstellung des neuen Mietspiegels wieder mit am Tisch sitzt, verwundert kaum. Erstaunlicher ist angesichts des Konflikts um den Mietendeckel, dass auch die Vermieterseite wieder mit von der Partie ist. Immerhin sind viele Eigentümer nicht gut auf den Senat zu sprechen. Doch die Geschäftsführerin des Verbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) Berlin/Brandenburg, Susanne Klabe, sagt: "Wir sind zunächst aus guter Tradition mit dabei." Die Betonung liegt auf "zunächst". Ob ihr Verband am Ende den Mietspiegel auch durch Unterschrift anerkennen wird, lässt sie offen. Die erhitzte Diskussion um den Mietendeckel zeige jedenfalls, wie wichtig der Mietspiegel mit seiner "Befriedigungsfunktion" sei, sagt Klabe. Genau so hält man es auch beim Eigentümer-Verband Haus und Grund Berlin. "Wir wirken natürlich wie immer an der Erstellung des Mietspiegels mit, aber ob wir ihn unterschreiben, müssen wir sehen", sagt der Verbandsvorsitzende Carsten Brückner. Dass es einen neuen Mietspiegel geben wird, begrüßt er ausdrücklich. Schließlich sei das Instrument wichtig für die Anwendung der Mietpreisbremse und auch für die Vereinbarung von künftigen Mieterhöhungen. Die darf es zwar für die meisten Wohnungen in Berlin derzeit nicht geben, allerdings bedienen sich viele Vermietende bekanntermaßen sogenannter Schattenmieten. Bei Neuvermietung und Mieterhöhungen verabreden sie Miethöhen, deren Zahlung sie allerdings nicht verlangen solange der Mietendeckel gilt.

Der für Stadtentwicklung und Wohnen zuständige Senator Sebastian Scheel (Die Linke) zeigt sich fürs erste zufrieden, dass trotz der Meinungsverschiedenheiten über den Mietendeckel erstmal alle mit an Bord sind. Darüber, wer das fertige Werk am Ende unterschreiben wird, will er nicht spekulieren. "Die Verbände sind bereit, mitzuarbeiten und ich gehe auch von einer einvernehmlichen Lösung aus", formuliert er diplomatisch. Rechtlich ist es ohnehin belanglos, ob die Verbände den Mietspiegel unterzeichnen. Die gemeinsame Anerkennung hätte lediglich symbolischen Charakter: Seht her, wir alle bekennen uns zu diesem Werk.

Mietspiegel wird per Index fortgeschrieben

Trotz des Mietendeckels wird der neue Mietspiegel aber mehr sein als ein bloßer Plan B, für den Fall, dass es in Karlsruhe kracht. Denn der Mietendeckel gilt ja nicht für alle Mietwohnungen in Berlin, es gibt Ausnahmen. Insbesondere der Neubau wird nicht gedeckelt. Für Mieterhöhungen und Neuvermietungen in Gebäuden, die ab 2014 errichtet wurden, ist also relevant, wie die ortsüblichen Vergleichsmieten aussehen. Da das Bürgerliche Gesetzbuch aber vorschreibt, dass nur unreglementierte Mieten in einem Mietspiegel erfasst werden dürfen, wird er diesmal auf anderem Wege erstellt als sonst. Denn die meisten Mieten sind eben durch den Mietendeckel begrenzt und nicht frei. Eine Stichprobenerhebung wie üblich brächte also keine belastbaren Ergebnisse. Deshalb wählte man im Senat diesmal einen alternativen Weg, den das BGB ebenfalls ermöglicht: Die bestehenden Mietspiegeldaten werden anhand des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben [destatis.de]. Wie stark die Mieten anziehen werden, will der Stadtentwicklungssenator noch nicht preisgeben. "Eine Aussage über die Höhe lässt sich vor dem Hintergrund der noch nicht abschließenden Beratungen über die Indexierung noch nicht abgeben", sagt Scheel.

"Das kann man mit Excel in Sekunden ausrechnen"

Schaut man sich allerdings an, wie sich die Verbraucherpreise seit Mai 2019 entwickelt haben, lässt sich ziemlich überraschungsfrei ermitteln, welche Werte der künftige Mietspiegel ausweisen wird. "Das kann man mit Excel in Sekunden ausrechnen", ist lapidar aus der Arbeitsgruppe Mietspiegel zu hören. Zwischen Mai 2019 und Januar 2021 stieg der Verbraucherpreisindex um etwas über ein Prozent. Genau in diese Richtung werden sich also auch die Vergleichsmieten bewegen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete dürfte von derzeit 6,72 Euro pro Quadratmeter auf um die 6,80 Euro klettern. Noch sind die Arbeiten am Mietspiegel nicht gänzlich abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe hat noch Tagungstermine. Offiziell vorgestellt werden soll der neue Mietspiegel im Mai. Perspektivisch wird in der rot-roten Koalition aber schon an einem Nachfolgemodell für den Mietspiegel gearbeitet. Ein Mietenkataster, in dem alle Wohnungsmieten der Stadt erfasst sind, soll nach Ende des Mietendeckels den traditionellen Mietspiegel ablösen. Derzeit wird in der Koalition noch ausgelotet, wie genau eine solche Datenbank ausgestaltet werden könnte und welche Möglichkeiten es bietet. Dass das Projekt noch in dieser Wahlperiode umgesetzt wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Sendung: Inforadio, 13.02.2021, 11 Uhr