Siemens Energy will weltweit 7.800 Stellen abbauen, 3.000 davon in Deutschland. Bis 2025 könnte damit jeder zwölfte Job in dem vergangenes Jahr von Siemens an die Börse gebrachten Unternehmen wegfallen. Betroffen ist die Sparte Gas and Power, wie Siemens Energy am Dienstag bei der Vorlage der Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal erklärte.

Sitz des Unternehmens ist München, das Hauptquartier soll allerdings in Berlin angesiedelt werden. Ob der Stellenabbau auch Jobs in der Bundeshauptstadt gefährdet, ist bislang noch unklar. Im Moabiter Gasturbinenwerk in der Huttenstraße arbeiten aktuell 3.700 Beschäftigte, im Spandauer Schaltwerk gut 2.500 Beschäftigte.