dpa Video: Abendschau | 05.02.2021 | Tom Garus | Bild: dpa

Möbel-Miete oder Nutzungsvertrag - Wie Vermieter den Berliner Mietendeckel umgehen

06.02.21 | 12:04 Uhr

Eigentlich soll das Mietendeckel-Gesetz dazu führen, dass Mieten sinken, wo der Berliner Senat sie für überhöht hält. Nun finden aber Vermieter Wege, die Mieteinnahmen zu steigern - mit recht kreativen Strategien. Von Tom Garus



Das Wummern der Tram dringt in das Wohnzimmer der Familie Slama. Seit 2014 wohnt Simon Slama direkt am U-Bahnhof Eberswalder Straße. Rund um die Kulturbrauerei ist es zwar nie wirklich ruhig, aber schon ruhiger als vor Corona, als sich noch Touristen vor seiner Hauseingangstür übergaben, erzählt der Familienvater. Heute ist die Party vorbei - umziehen wollen er und seine Frau trotzdem. Sie haben den Geruch satt, der von dem neu eingezogenen Dönerladen direkt unter ihnen durch die Decke ins Wohnzimmer zieht.

2.500 Euro warm für 100 Quadratmeter

Über Such-Plattformen im Internet suchen sie seit Monaten nach einer Wohnung in Prenzlauer Berg. Sie wollen ihrer Tochter den Umzug in einen neuen Kindergarten ersparen. Doch die Suchergebnisse sind ernüchternd: 2.500 Euro warm für 100 Quadratmeter ist keine Ausnahme. Trotz Altbau und trotz Mietendeckel, der hier eigentlich gelten sollte. Doch Vermieterinnen und Vermieter versuchen sich an Strategien, um den Mietendeckel zu umgehen, erzählt Simon Slama, als er über seinen Laptop gebeugt einen Makler zitiert: "Wir bitten zu beachten, dass zu der hier angebotenen Wohnung kein Mietvertrag abgeschlossen wird, sondern ein dingliches, gesichertes Wohnrecht mit Eintrag im Grundbuch. Für die Überlassung und Nutzung der Wohnung wird ein Entgelt in Höhe von insgesamt 1.599 Euro monatlich vereinbart."



Mieterverein: "Klare Umgehung des Mietendeckels"

Das sei ihm immer wieder aufgefallen bei verschiedenen Wohnungen, meistens von denselben Immobilienfirmen. Bei einem Anruf habe ein Makler ganz unverblümt ihm gegenüber zugegeben, dass der Besitzer so den Mietendeckel umgehen wolle. Auch der Berliner Mieterverein will diese Masche schon bemerkt haben: "Das ist eine sehr klare Umgehung des Mietendeckels", sagt Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, dem rbb. Hier soll ein Nutzungsvertrag unterzeichnet werden, der ins Grundbuch eingetragen werden soll. "Solche Vereinbarungen sind rechtlich Geschäfte im Mietwohnungsbereich, das heißt, es ist ein Mietverhältnis, das eingegangen wird. Das heißt, es gilt auch der Mietendeckel", so Wild. Seiner Ansicht nach zielten die Anbieter auf das Unwissen und die Unsicherheit der Mieter ab. "Es gibt ja sehr wenige Angebote am Markt und deswegen gehen Mieter auch auf solche Angebote ein."

Extra-Miete für Möbel

Simon Slama und seine Frau lassen davon lieber die Finger. Doch die Tricks, um den Mietendeckel zu umgehen und eine höhere Miete zu verlangen, begegnen ihnen immer wieder, wie Slama erzählt. "Wir waren einmal als Nachmieter im Gespräch für eine Wohnung und haben dann über die Vormieter am Ende gehört, als wir es nicht geworden sind, dass der alleinstehende Klinikleiter, der die Wohnung bekommen hat, sich auf einen Extra-Deal eingelassen hat". Er habe zugestimmt, eine extra Miete über 500 Euro für eine ältere Küche zu zahlen, die bereits in der Wohnung war. "Und damit waren wir dann aus dem Rennen", erzählt er und kann sich ein bitter-zynisches Lachen nicht verkneifen. Manche Berliner Firmen haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Hier zahlen die Mieter ihre Miete gemäß Mietendeckel an den Vermieter. Ist die Wohnung möbliert, müssen sie auch Miete für die Möbel an eine dritte Firma zahlen. Diese kauft die Möbel offiziell dem Vermieter ab und leitet nun einen Teil der Möbel-Mieteinnahmen an den Vermieter weiter. Den Rest behält die Firma. Der Vermieter umgeht so den Mietendeckel.



Bis zu 500.000 Euro Bußgeld

Aus Sicht des Berliner Mietervereins ist das nicht erlaubt. Die Miete für Möbel könne nicht einfach ausgeklammert werden vom Mietendeckel. "Allerdings kommt es auf die Form an, wie das Möbelgeschäft abgewickelt wird", sagt Reiner Wild, "Es gibt eine Rechtsprechung, die sagt: Beim Kauf von Möbeln wäre das denkbar, man zieht in eine Wohnung ein und kauft gleichzeitig ein Möbelstück oder eine ganze Einrichtung. "Dann müsse aber der Wert limitiert sein. Komme es zu einer Möbel-Miete, sei das anders, denn dann handele es sich um Miete, also würde der Mietendeckel dennoch greifen. Dem rbb sagte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel am Freitagabend, er wolle festhalten, dass sich ein Großteil der Vermieter an den Mietendeckel und die gesetzlichen Regeln halte.



Versuche, den Mietendeckel zu umgehen, seien allerdings rechtswidrig und man werde das verfolgen. Die Bezirke seien zuständig für die Einhaltung der Regeln. "Wenn dir davon Kenntnis erlangen, dann wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet", so Scheel. Ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro könne dann drohen.



Sendung: Abendschau, 05.02.2021, 19.30 Uhr