Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im März leicht gesunken - trotz des coronabedingten Lockdowns, der bis weit in den April hinein verlängert worden ist.

Dennoch habe ein Jahr Corona-Pandemie nachhaltige Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit. "Vor allem in Berlin liegt die Zahl der Arbeitslosen deutlich über dem Vorjahreswert", sagte eine Sprecherin. Zudem seien mehr Arbeitslose in der Region schon länger als ein Jahr ohne Job. Viele Unternehmen und deren Beschäftigte, vor allem im Gastgewerbe, Einzelhandel, Tourismus und vielen Dienstleistungsbereichen seien harten Belastungen ausgesetzt.

In Berlin sind insgesamt 55.607 Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr im März 2020. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei in der Hauptstadt stark zurückgegangen. Nach Angaben der Arbeitsagentur liegt die Zahl der gemeldeten freien Arbeitsstellen mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresstand.

Auf die vorsichtige wirtschaftliche Belebung deutet auch hin, dass im März deutlich weniger Unternehmen Kurzarbeit angemeldet haben als im Januar und Februar 2021. In Berlin zeigten nach Angaben der Arbeitsagentur 726 Unternehmen für 6.394 Beschäftigte Kurzarbeit an, in Brandenburg waren es 460 Betriebe, die für 4.575 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt haben.

Die Zahl der Ausbildungsplätze blieb in Berlin stark hinter der Zahl der Jugendlichen zurück, die in eine duale Ausbildung einsteigen wollen. Anders sieht es in Brandenburg aus: Hier übersteigt das Angebot an Ausbildungsangeboten der Unternehmen die Nachfrage der Bewerber.