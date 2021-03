Bei den Genehmigungszahlen gibt es große Unterschiede zwischen den Bezirken. Die Statistik der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen verzeichnete gerade einmal zwei entsprechende Baugenehmigungen für 2020 in Friedrichshain-Kreuzberg. In Mitte waren es bis Ende November vier, in Charlottenburg-Wilmersdorf sieben. Deutlich mehr gab es hingegen in Marzahn-Hellersdorf mit 274, Treptow-Köpenick (210) und Pankow (178). Im Westen war Spandau (104) der einzige Bezirk mit einer dreistelligen Zahl an Baugenehmigungen.



Über die Gründe für die Entwicklung und die Unterschiede in den Bezirken machte die Senatsverwaltung in ihrer Antwort keine Angaben.