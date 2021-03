Nur wenige Monate nach der Eröffnung des BER-Flughafens kündigt Airport-Chef Lütke Daldrup seinen Abschied an: Er sehe seine Aufgaben als erfüllt an. Eigentlich läuft sein Vertrag noch bis 2022, nun räumt der Flughafenchef bereits im September seinen Posten.

Der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, Engelbert Lütke Daldrup, wird im September seinen Posten vorzeitig räumen. Ein Flughafensprecher bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Berliner Morgenpost" . Der Zeitung hatte Lütke Daldrup gesagt, er sehe seine Aufgaben im Wesentlichen als erfüllt an. Den Angaben zufolge wäre sein Vertrag noch bis 2022 gelaufen. Zu einer möglichen Nachfolge wollte er sich demnach nicht äußern. Das müssten die Gesellschafter entscheiden. Die nächste Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellsschaft FBB ist für Donnerstag geplant.

Angesichts der Corona-Krise hatten sich im vergangenen Jahr die finanziellen Schwierigkeiten bei der Berliner Flughafengesellschaft verschärft. Lütke Daldrup sprach sich zuletzt erneut für eine Teilentschuldung des Unternehmens. Ohne Hilfen seien die Einnahmeausfälle im Zuge der Corona-Pandemie nicht zu bewältigen, sagte Lütke Daldrup im Untersuchungsausschuss zum Flughafen BER im Berliner Abgeordnetenhaus. Er rechnet damit, dass aufgrund des geringen Passagieraufkommens Einbußen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro bis 2025 anfallen. Die Gesellschafter - der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg - haben bereits im vergangenen Jahr 300 Millionen Euro beigesteuert, davon rund zwei Drittel als Darlehen. Für das laufende Jahr ist die Aufnahme von Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 552 Millionen Euro geplant. Wegen des finanziellen Drucks war vor kurzem der frühere DDR-Zentralflughafen in Schönefeld, das BER-Terminal 5 des neuen Flughafens, für mindestens ein Jahr stillgelegt worden. Die Corona-Pandemie hat auch in Schönefeld die Fluggastzahlen einbrechen lassen.

Die Berliner CDU kritisiert den vorzeitigen Abgang des Flughafenchefs. "Steuerzahlern steht nach der BER-Eröffnung das Wasser bis zum Hals. Da macht sich Flughafenchef Lütke Daldrup vom Acker. Das ist Drücken vor Verantwortung. Oder: nach mir die Sintflut", teilte Christian Gräff, CDU-Obmann im BER-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses am Mittwoch mit. Niemand wisse, ob und wann der "Problem-BER" jemals kostendeckend betrieben werden könne. "Rot-Rot-Grün und Lütke Daldrup hinterlassen den BER als Schulden-Friedhof", so Gräff.



An der Spitze der Flughafengesellschaft brauche es jetzt "erfahrenes Management, das mit den Beschäftigten und den Airlines als Kunden eine Zukunftsperspektive erarbeitet." Lütke Daldrup müsse vor seinem Ausscheiden die Finanzlage des BER umfassend darlegen, bei der alle Bauinvestitionen klar von den Kosten des Betriebs in der Coronakrise abgegrenzt werden müssten, so Gräff.



Sendung: Inforadio, 10.03.2021, 10:20 Uhr