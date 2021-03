Corona hat die Passagierzahlen im Luftverkehr teils um mehr als 90 Prozent einbrechen lassen. Und während die Touristen wohl recht schnell wieder die Flugzeuge füllen werden, erwartet die Branche bei den Geschäftreisenden eine längere Durstrecke. Von Roman Warschauer

Der Lockdown, Reiseeinschränkungen, Videokonferenzen, all das hat die Zahl der Businessreisen stark einbrechen lassen. Die Luftfahrtbranche geht davon aus, dass zuerst die Touristen wieder häufiger fliegen werden. Auch Harry Hohmeister, im Lufthansa Vorstand verantwortlich für die Passagierairlines des Konzerns, sagt, man werde 2021 das Angebot stärker auf touristische Destination ausrichten. Gleichzeitig ist sich der Manager aber sicher, "dass in 2022/2023 und folgende auch wieder der Geschäftsreiseverkehr deutlich zunehmen wird".

Wer in diesen Tagen am Frankfurter Flughafen durch das Terminal 1 Abschnitt A geht, wird merken, da ist deutlich weniger los. Vor allem die typischen Geschäftsreisenden - dunkler Anzug oder Köstum, nur mit Handgepäck unterwegs und zielsicher auf dem Weg zu den Sicherheitskontrollen – sind seltener geworden.

Seit gut einem Jahr findet ein Großteil der geschäftlichen Veranstaltungen im Internet statt. Von kleinen Meetings bis zu großen Kongressen und nicht zuletzt auch Messen wie derzeit die ITB. Das funktioniert oft ganz gut, doch andere Geschäftstermine lassen sich doch besser von Angesicht zu Angesicht abwickeln.

Michael Bourke ist beim dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk für Meetings und Konferenzen zuständig. Bei einer Diskussion auf der ITB sagt er, man werde nicht wieder zum Stand von 2019 zurückkehren. Vielmehr arbeitet das Unternehmen an Kriterien, anhand derer die Mitarbeiter entscheiden, ob ein Treffen virtuell stattfinden kann oder es unbedingt "Face to Face" sein muss. "Das wird es auch geben", sagt Bourke, "wir wollen aber, dass das dann die einzigen sind, die von Angesicht zu Angesicht ablaufen".



Auch Stefan Tolga Gumuseli von Air France KLM, geht zwar davon aus, dass die Geschäftreisen nach Corona wieder zulegen werden, allerdings ist er sich sicher, dass es auch neue Trends in diesem Bereich geben wird. Er erwartet nicht mehr so viele kurze Reisen, sondern eher wenige und dafür längere. Und er glaubt, dass Prinzip Homeoffice wird es auch bei Geschäftsreisen geben. "Also die Urlaubsreise verlängern und dann auch von dort aus arbeiten", sagt Gumuseli.