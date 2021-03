Bild: Miles

Verkehrspolitik in Berlin - Senat hält Zugeständnisse an Carsharing-Anbieter für unnötig

25.03.21 | 08:29 Uhr

Der Berliner Carsharing-Anbieter "Miles" investiert jetzt auch in Elektroautos. Der Großteil davon fährt aber nicht in der Hauptstadt, sondern in Hamburg - wegen schlechter Bedingungen in Berlin, so das Unternehmen. Der Senat hält dagegen. Von Tobias Schmutzler



Ein Verbrenner-Auto ist nach zwei Minuten vollgetankt. Dagegen braucht ein Elektroauto an einer normalen Ladesäule sechs Stunden, bis der Akku komplett geladen ist. Dieser Vergleich bringt Oliver Mackprangs Dilemma auf den Punkt. Der 33-Jährige ist einer von zwei Geschäftsführern von Miles, einem Berliner Carsharing-Unternehmen. 3.000 Fahrzeuge, vom Kleinwagen bis zum Möbeltransporter, bringt der Anbieter in Deutschland auf die Straße. Seit dieser Woche sind auch 150 Elektroautos dabei. Wer sie fährt, zahlt 89 Cent pro Kilometer.



E-Autos in die Flotte aufzunehmen, ist ein Experiment für das 2016 gegründete Unternehmen. Rechnen sich die Elektrofahrzeuge im Vergleich mit den Verbrennern? Das ist für Oliver Mackprang bisher nicht ausgemacht. Durch die langen Ladezeiten, in denen Kunden nicht fahren können, bringen die E-Autos weniger Umsatz als Benziner oder Dieselfahrzeuge ein. Sie sind in der Anschaffung teurer. Und auch Reparaturen fallen bei Elektrofahrzeugen aufwendiger und kostenintensiver aus, sagt Mackprang. In den nächsten zwei Monaten will er prüfen, ob es sich lohnen würde, noch mehr Elektroautos einsetzen - auch in Berlin.



Unternehmen beklagen hohe Parkgebühren in Berlin

In der Hauptstadt fahren ab dieser Woche gerade mal 30 Volkswagen vom Typ ID.3 in Mackprangs Flotte. Die anderen 120 sind in Hamburg unterwegs. Warum sind es so wenige am Heimatstandort, an dem das Unternehmen vor fünf Jahren gegründet wurde? Das liegt laut Mackprang vor allem an den Parkgebühren: In Berlin müssen Carsharing-Unternehmen für jedes Elektroauto die regulären Parkkosten zahlen. Im Jahr summiert sich das pro E-Auto auf über 100 Euro, sagt Oliver Mackprang. Aus seiner Sicht ist das zu viel. Ähnliche Kritik hatten andere Carsharing-Unternehmen bereits Anfang Januar geäußert.



Er verweist auf andere große Städte, die Carsharing-Unternehmen stärker fördern: "In Hamburg zahlen wir eine Pauschale von 75 Euro pro Monat. Punkt." Zudem argumentiert Mackprang, dass der Anwohnerparkausweis in Berlin für zwei Jahre nur 20 Euro koste. "Das private Auto wird also gegenüber uns bevorzugt", sagt Mackprang. Er fühle sich "abgestraft", obwohl Carsharing-Autos nachweislich dafür sorgten, dass weniger Menschen private PKWs nutzen - und gerade das sei doch ein erklärtes Ziel des Berliner Senats.

Verkehrsverwaltung will keine Subventionierung

Doch die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr sieht hier keinen Widerspruch. "Sharing-Angebote können und sollen eine wichtige Rolle in der Mobilitätswende spielen", sagt Jan Thomsen, Sprecher der Verkehrsverwaltung, dem rbb. Allerdings setze der Senat auf "klare Regulierungen" und "keine staatliche Subventionierung". Geplant ist sogar, das Berliner Straßengesetz so zu ändern, dass Sharing-Angebote auf öffentlichen Straßen bald als "erlaubnispflichtige Sondernutzung" eingestuft werden. Die Unternehmen müssen sich dann auf mehr Auflagen einstellen.



Besonders bei den Parkgebühren ist kein Nachgeben vom Senat zu erwarten: Geringere Parkkosten für Carsharing-Fahrzeuge wären "keine zielführende Maßnahme", sondern "verkehrspolitisch ein Fehlanreiz", so der Sprecher der Verkehrsverwaltung. Denn aktuell sorge das Carsharing dafür, dass es eher mehr Autoverkehr in Wohnquartieren gebe als weniger. Auch würden viele Anwohnerparkplätze von Carsharing-Autos belegt - und das laut Verkehrsverwaltung oft in Lagen, in denen der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut sei.

Möglicher Kompromiss zwischen Anbietern und Senat?

An dieser Stelle zeigt sich deutlich, wie unterschiedlich die Anbieter und der Senat auf das Carsharing blicken: Während sich die Unternehmen selbst als Teil des Umweltverbunds sehen, sieht die Verkehrsverwaltung die Branche als Konkurrenz zu ÖPNV, Fußgängern und Radfahrern. Kann es da einen Kompromiss geben? Vielleicht.



Oliver Mackprang, der Miles-Geschäftsführer, würde nach eigener Aussage gerne mit dem Senat zusammenkommen und eine Lösung finden, die beide Seiten zufriedenstellt. Er könne sich eine Verabredung vorstellen, bei der die Carsharing-Anbieter sich verpflichten, einen größeren Teil ihrer Flotte zu elektrifizieren und ihr Geschäftsgebiet stärker auf die Außenbezirke auszuweiten, sagt Mackprang dem rbb. Im Gegensatz fordert er eine niedrigere Pauschale bei den Parkgebühren.

Auch Opposition fordert geringere Parkkosten

Argumentativ springt ihm nicht nur die Berliner Opposition bei. "Ein Verhandlungsprozess wäre sinnvoll - etwa an einem Runden Tisch zwischen Anbietern und Senat", sagt Henner Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, dem rbb. Auch Schmidt findet die Parkgebühren für E-Autos im Carsharing aktuell zu hoch: "Zehn Euro im Monat wären angemessen." Aktuell sei die Lage für Anbieter wirtschaftlich zu instabil. Der CDU-Verkehrsexperte Oliver Friederici geht sogar noch weiter: "Wenn die Parkgebühren entfallen, ist das eine gute Idee."



Auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition gibt es Stimmen, die einen Kompromiss befürworten. Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD, unterscheidet dabei klar zwischen den verschiedenen Carsharing-Anbietern. So hätten die Konkurrenten ShareNow und WeShare jeweils große Automobilkonzerne im Rücken: Hinter ShareNow steht Daimler, hinter WeShare Volkswagen. "Wenn sich Global-Player beschweren, dann habe ich wenig Verständnis", sagt Schopf.

Senat: "Bedingungen in Berlin nicht ungünstig"

Bei Miles als kleinerem Berliner Unternehmen kann sich der SPD-Politiker dagegen vorstellen, den Anbieter stärker in die Mobilitäts-App "Jelbi" der BVG zu integrieren. Wenn Miles dann mehr Carsharing-Autos in den Außenbezirken einsetze, könnten auch die Parkgebühren für E-Autos erlassen werden, findet Schopf.



Doch aus Sicht der Verkehrsverwaltung besteht wohl wenig Handlungsbedarf. Sprecher Jan Thomsen betont, dass Berlin mit 6.000 Fahrzeugen das größte Carsharing-Angebot in Deutschland habe. Allein diese Tatsache "spricht deutlich dagegen, dass Berlins Bedingungen besonders ungünstig seien", so Thomsen.



Solange die Positionen von Senat und Unternehmen sich nicht annähern, bleibt es erstmal bei den 30 E-Autos, die der Anbieter Miles in Berlin auf die Straße bringt. Die elektrische Flotte zu vergrößern, sei in Hamburg wahrscheinlicher als in der Hauptstadt, sagt Geschäftsführer Mackprang: "Wenn wir vor der Entscheidung stehen, wo wir verstärkt auf E-Autos setzen, dann eher dort, wo wir nicht abgestraft werden." Die Carsharing-Branche und der Senat: In Berlin stehen sich beide Seiten vorerst weiter unversöhnlich gegenüber.