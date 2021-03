Der Euref-Campus rund um den Gasometer in Berlin-Schöneberg gilt als klimaneutrales Prestige-Projekt. Bis 2023 soll er umgebaut werden. Ein künftiger Mieter steht jetzt fest: Die Deutsche Bahn will mit tausenden Beschäftigten einziehen – und neue Jobs schaffen.

Die Deutsche Bahn zieht in den neugestalteten Gasometer in Berlin-Schöneberg. Das gab die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft am Freitag bekannt.



Bis 2023 will der Bahnkonzern insgesamt 28.000 Quadratmeter zwölf Etagen im Gasometer auf dem Euref-Campus beziehen, mit rund 2.000 Mitarbeitern der Bahnsparte "Digitale Schiene" der Bahn. In dem Bereich wird die Digitalisierung und Vernetzung des Bahnverkehrs umgesetzt. 800 der Arbeitsplätze werden neu geschaffen.