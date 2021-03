Seit Monaten durfte wegen der Afrikanischen Schweinepest kein deutsches Fleisch in Staaten außerhalb der EU ausgeliefert werden. Jetzt gibt es gute Nachrichten zumindest für jene Brandenburger Betriebe, die nicht in der Nähe von gefährdeten Gebieten liegen.



Nach weitreichenden Exportstopps für Schweinefleisch wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland, dabei insbesondere in Brandenburg, gibt es wieder mehr Handelsmöglichkeiten. Laut Bundesagrarministerium kann ab sofort frisches Fleisch aus nicht von der Tierseuche betroffenen deutschen Regionen nach Vietnam ausgeführt werden. Auch Singapur habe einer solchen Regionalisierung zugestimmt, hieß es am Freitag aus dem Ministerium. Mit Brasilien, Argentinien, Südafrika und Südkorea seien Ausnahmen von der kompletten Sperre für verarbeitete Erzeugnisse erreicht worden. Mit China soll weiter verhandelt werden. Dazu würden alle Kontaktmöglichkeiten, auch über das Kanzleramt, genutzt.

Nach dem Auftauchen der Schweinepest im Herbst hatten zahlreiche Staaten außerhalb der Europäischen Union Schweinefleisch-Einfuhren aus ganz Deutschland gestoppt - obwohl die Tierseuche bisher nur in Brandenburg, dabei insbesondere im Osten und Süden des Landes, sowie in Sachsen bei Wildschweinen entdeckt wurde. Schweine in Ställen von Landwirten sind bisher nicht betroffen.



Erst am Donnerstag hatte sich in Brandenburg erneut bei einem entdeckten toten Wildschwein der Verdacht der ASP bestätigt. Erstmals war damit ein Gebiet bei Frankfurt (Oder) betroffen. Damit gebe es bislang 719 Fälle in Brandenburg, teilte das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag mit. Der Kadaver war nach den Angaben im Bereich der nördlichen Oderwiesen gefunden worden.



Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Erkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine vorbeugende Impfung.

Sendung: Brandenburg aktuell, 05.03.2021, 19:30 Uhr