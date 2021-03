E-Mobilität und Software: So will Daimler seinen ältesten noch produzierenden Standort - das Marienfelder Werk - umbauen. Berlins Wirtschaftssenatorin begrüßt den Schritt zur Modernisierung. Doch ob hier Arbeitsplätze abgebaut werden, sagte der Konzern nicht direkt.

Der Autobauer Daimler will an seinem Berliner Standort weg von der Produktion herkömmlicher Antriebsteile und stattdessen Software-Lösungen für seine globale Produktion testen und entwickeln. Über mögliche Auswirkungen auf die Arbeitsplätze der dort rund 2.500 Beschäftigten machte der Konzern keine Angaben.



Noch im Dezember hatte der Betriebsrat Befürchtungen geäußert, wonach rund die Hälfte der Stellen im Berliner Werk auf dem Spiel stünden. Erst am Montag hatten deshalb Dutzende Beschäftigte vor dem Roten Rathaus in Berlin demonstriert.

Allerdings sprach der Konzern in seiner Mitteilung davon, dass man sich mit dem Betriebsrat darauf geeinigt habe, dass neben Test und Entwicklung am Berliner Standort in Marienfelde auch die Montage von Komponenten der E-Mobilität kämen, teilte der Konzern am Mittwoch weiter mit. Geplant seien hier Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe.