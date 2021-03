IMAGO / photothek Video: Brandenburg aktuell | 12.03.2021 | Hanno Christ | Bild: IMAGO / photothek

Finanzplan für die nächsten Jahre vorgestellt - Flughafen BER braucht weitere 1,9 Milliarden Euro Staatshilfe

12.03.21 | 22:50 Uhr

4,5 Milliarden Euro Schulden hat die Flughafengesellschaft FBB bereits - und für den nach legendären Pannen eröffneten BER werden die Steuerzahler wohl noch deutlich mehr Geld hinlegen müssen. Wann er schwarze Zahlen schreiben könnte, wurde am Freitag deutlich.

Der Flughafen BER braucht weitere 1,9 Milliarden Euro vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg. So steht es im Finanzplan des Betreibergesellschaft FBB für die kommenden Jahre, den der Noch-FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag bei einer Sitzung des Aufsichtsrats erklärte. Das entspricht fast der Summe, die der Flughafen ursprünglich einmal kosten sollte. Die Flughafengesellschaft hat bereits etwa 4,5 Milliarden Euro Schulden. Dafür fallen alleine rund 200 Millionen Euro Zinsen jährlich an. Der Plan der Flughafenleitung: Die drei Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund tilgen einen Teil der Schulden in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro. "Wir werden in den nächsten Jahren Zuwendungen der Gesellschafter brauchen", sagte der Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider.

Gesellschafter sehen Teilentschuldung als kleineres Übel

Um weitere 800 Millionen Euro bittet die Flughafengesellschaft als Liquiditätsunterstützung, um nach der Krise wieder auf den Beinen zu stehen und selbständig wieder Kredite aufnehmen zu können, sagte Lütke Daldrup am Freitag. Maßgeblich schuld an der Misere sei die Corona-Krise und die dadurch desaströs gesunkenen Fluggastzahlen, argumentiert die Flughafengesellschaft. Für 2021 erwartet Lütke Daldrup rund 10,7 Millionen Fluggäste - und damit nur 30 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 mit 35,6 Millionen. Doch Wirtschaftsprüfungs-Experten mahnen: Die Planungen seien schon vor der Krise nicht seriös gewesen. "Man muss sagen, das ist eine Finanzplanung im Blindflug. Die Glaubwürdigkeit der Zahlen die von der Geschäftsführung geliefert werden, ist meines Erachtens nicht sehr hoch - weil sich gezeigt hat, dass in der Vergangenheit immer zu optimistische Annahmen gemacht wurden", sagte Hansrudi Lenz dem rbb, er ist Professor am Lehrstuhl für Wirtschaftsforschung an der Universität Würzburg. Weil eine Insolvenz den Steuerzahler aber noch teurer kommen würde, tendieren die Gesellschafter zu einer Teilentschuldung, als das kleinere Übel. So erklärte es auch Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Freitag Brandenburg Aktuell. Für eine Zustimmung müssten allerdings noch Teilberechnungen und die Gesamtkonzeption vorgelegt werden. Die Bundesregierung kündigte an, dass die Eigentümer bei einem Gesellschaftertreffen am 19. März den Finanzbedarf beraten. "Der Bund wird seiner Verantwortung als Miteigentümer der FBB entsprechend der Beteiligungsverhältnisse im Gleichlauf mit den anderen Gesellschaftern nachkommen", erklärte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Berlins Finanzsenator Kollatz (SPD) sagte, es gehe um "das Überbrücken einer Durststrecke, die mehrere Jahre dauern wird."

Aufsichtsrat stimmt vorzeitigem Abschied von Lütke Daldrup zu

Die Flughafengesellschaft weist diese Vorwürfe zurück. Doch auch für die Opposition im Landtag verschwimmen inzwischen die Grenzen zwischen den Folgen der Corona-Krise und hausgemachten Problemen. "Natürlich ist der Flughafen schwer getroffen. Aber das jetzt auseinanderzuhalten, was tatsächlich an Corona-Hilfen wo reinfließt, welche Kosten eigentlich für die einzelnen Terminals, die Betriebskosten, die Stillegung des Terminals 5 auflaufen - das ist für uns nicht ganz ersichtlich", sagte Marlen Block, Landtagsabgeordnete der Linken. Der BER wurde nach jahrelangen Verzögerungen wegen Problemen am Bau Ende Oktober 2020 eröffnet. Die Kosten stiegen von geplanten rund 2,7 Milliarden Euro auf knapp sechs Milliarden Euro. Der 64-jährige Lütke Daldrup hat noch einen Vertrag bis März 2022, will aber schon Ende September aufhören. Der Aufsichtsrat stimmte dem am Freitag zu. Schwarze Zahlen wird der BER wegen des Corona-Einbruchs voraussichtlich erst in fünf Jahren schreiben, wenn er entschuldet wird, so der Finanzplan.