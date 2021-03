Seit Mai 2014 regelt das Zweckentfremdungsverbot, wann eine Wohnung in Berlin leerstehen darf. Doch die Umsetzung fällt von Bezirk zu Bezirk anders aus. Ein Blick nach Mitte offenbart zudem die Lücken in der Überwachung. Von Sebastian Schöbel

Umso unverständlicher findet es Max Prause von der Initiative Mietenwahnsinn Nord, dass viele Klingelschilder noch ohne Namen sind. "Aus Gesprächen mit den Anwohnern wissen wir, dass hier Wohnungen zum Teil seit vier, fünf Jahren leer stehen." Die leeren Wohnungen werden schon länger zum Verkauf angeboten. Auf einer Webseite des Besitzers, einem Immobilieninvestor mit mehrere hochpreisigen Objekten in Berlin, findet man die entsprechenden Inserate in deutscher und englischer Sprache - inklusive eines vermeintlich sinnstiftenden Zitats des Literaten Ralph Waldo Emerson: "Architektur: das Blühen der Geometrie."

Der grau-weiß gestrichene Altbau in der Osloer Straße 114, fünf Minuten Fußweg vom S-Bahnhof Bornholmer Straße entfernt, sieht eigentlich sehr wohnlich aus. Zwar schaut die Vorderseite auf die betriebsame Hauptverkehrsader, doch das Haus ist in einem sehr guten Zustand, der hübsche Vorgarten sauber und die Lage am östlichen Rand des Wedding ausgesprochen gut.

Gemeint war beim Transzendentalisten Emerson allerdings explizit die "griechische Architektur" der Antike, was auf das 1912 errichte Haus in der Osloer Straße also definitiv nicht zutrifft. Außerdem hätte sich der unitarische Pastor Emerson hier wohl keine Wohnung leisten können: Die kleinste, mit 59 Quadratmetern, kostet 251.400 Euro, die größte, mit 400 Quadratmetern, rund 800.000 Euro. Acht Wohnungen können aktuell angefragt werden, zwei davon sind allerdings nicht bezugsfrei - vermutlich bewohnt. Druck zu verkaufen hat der Besitzer aber offenbar nicht, sagt Mietenaktivist Prause. "Die Preise in Berlin steigen jedes Jahr um fünf oder zehn Prozent." Das Warten lohne sich also, sagt Prause.

Wie groß das Problem des illegalen Wohnungsleerstands ist, bleibt allerdings auch gut sieben Jahre nach Einführung des Zweckentfremdungsverbots umstritten. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen nennt in seinem aktuellsten Marktbericht eine Leerstandsquote von 1,6 Prozent. Kritiker der Immobilienbranche hingegen sprechen von deutlich höheren Zahlen, Prause etwa redet von rund 4.000 Zweckentfremdungsverfahren, die aktuell in Berlin laufen. Ob dahinter stets illegaler Leerstand steht, ist allerdings unklar, Beweise sind oft nur anekdotisch.

Leerstand wie in der Osloer Straße 114 dürfte es laut Mietaktivisten in Berlin eigentlich nicht geben: Sie berufen sich auf das im Mai 2014 in Kraft getretene Zweckentfremdungsverbot. Das regelt neben der Nutzung von Wohnraum für andere Zwecke, etwa als Touristenherberge, auch den Leerstand. Der ist, wenn ordnungsgemäß angemeldet, zulässig, im längsten Fall für ein Jahr, wenn die Wohnung modernisiert werden muss. Bei Verstößen drohen bis zu 500.000 Euro Strafe.

So berichtet zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg, dass seit 2014 4.671 Wohnungen als leer angemeldet oder vom Bezirk ermittelt wurden, wobei 2.670 Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbot festgestellt wurden. In beiden Statistiken ist der Bezirk damit berlinweit Spitzenreiter. Doch wie hoch die verhängten Bußgelder ausfielen, kann der Bezirk auf rbb-Nachfrage nicht sagen. Es gebe dazu "keine gesonderte statistische Erfassung", so eine Bezirkssprecherin. Wie es anders geht, zeigt Pankow: Hier wurden seit 2014 1.867 leere Wohnungen angemeldet oder ermittelt, davon waren 81 illegal leer und es wurden insgesamt 438.025 Euro Bußgeld verhängt.

Eine rbb-Abfrage in allen zuständigen Bezirksämter zeigt nun, wie komplex und unterschiedlich die Lage berlinweit ist. Während einige Bezirke sehr detailliert Leerstand dokumentieren, tun es andere Bezirke nur lückenhaft: Mal wird längerfristiger Leerstand statistisch nicht gesondert erfasst, mal fehlen Informationen zur Prüfung und Nachverfolgung. Zudem können einige Bezirke nicht nachvollziehen, wie oft sie Bußgelder für illegalen Leerstand erhoben haben, weil der Tatbestand nicht gesondert erfasst wird. Vergleichbar sind die Leerstandsstatistiken der Bezirke also nicht. "Das ist alles eine Definitions- und Datenermittlungsfrage", heißt es dazu aus einer der Verwaltungen.

Trotzdem versucht von Dassels Verwaltung durchzugreifen. In Mitte, wo Wohnraum besonders begehrt ist, wurden seit 2014 insgesamt 1.072 Anträge auf Leerstand gestellt. In 779 Fällen wurden Amtsverfahren eingeleitet, und insgesamt wurden wegen der Verletzung des Zweckentfremdungsverbots 813.150 Euro Bußgeld verhängt – mehr als in jedem anderen Berliner Bezirk.

Dass Leerstand, gerade in Mitte, aber nicht nur durch illegale Ferienwohnungen zustande kommt, sondern auch durch Bürokratie, zeigt sich ebenfalls in der Osloer Straße. Zwei Häuser weiter von der Nummer 114, in der 116a, vergammelt ein Wohnhaus vor sich hin, in direkter Nachbarschaft zu einem Hotel. Diverse Anläufe, die Wohnungen zu Hotelzimmern zu machen, sind fehlgeschlagen und inzwischen verboten. Das vor fast genau drei Jahren eingeleitete Amtsverfahren ruht, "bis die Einsicht in die Bauakten beim Bauarchiv genommen werden kann", so der Bezirk.

Gleich um die Ecke, in der Stettiner Straße 38, das nächste Beispiel: Ein typischer Berliner Altbau mit kantiger Fassade, der Ruine eines Ladenlokals im Erdgeschoss, beschmierten Wänden und von Staub trübe gewordenen Fenstern der Wohnungen darüber. Bauarbeiten finden keine statt, trotzdem hat der Bezirk eine Leerstandsgenehmigung für insgesamt acht Wohnungen erteilt. Der Besitzer des Hauses - die gleiche internationale Hotelkette wie in der Osloer Straße - hat noch bis September Zeit bekommen, aktiv zu werden. Vermutlich aber bleiben die Wohnungen ungenutzt - so, wie es laut den Aktivisten von Mietenwahnsinn Nord seit mindestens neun Jahren der Fall ist. "Hier steht ein ganzes Wohnhaus leer, während im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen händeringend nach Wohnungen suchen", sagt Mietenaktivistin und Kiezbewohnerin Elaine Hess. "Das macht einfach wahnsinnig wütend."