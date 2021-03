Geht es nach der FDP, fährt Berlin bald Seilbahn. Die Liberalen sehen das bislang meist in den Bergen übliche Verkehrsmittel als Ergänzung zum ÖPNV in der Stadt. Im Abgeordnetenhaus gab es dazu überraschend viel Zustimmung. Von Sebastian Schöbel

Geht es nach der FDP-Fraktion, soll der Bau von insgesamt fünf Seilbahnstrecken geprüft werden: Vom S-Bahnhof Tempelhof über das Tempelhofer Feld bis zum Columbiadamm, vom Hansaplatz über den Tiergarten bis zum Potsdamer Platz, zwischen dem Kurt-Schumacher-Platz und der neuen "Urban Tech Republic" auf dem ehemaligen Flughafen Tegel, und zwischen Tegelort und Kladow, mit Zwischenstopp am Rathaus Spandau. Die FDP in Spandau denkt zudem über eine Seilbahn zwischen dem Rathaus Spandau und der westlichen Landesgrenze im Falkenhagener Feld nach.

Schmidt gegenüber steht in der rbb-Sendung Kristian Ronneburg, der Verkehrsexperte der Linken und zeigt sich offen für den Vorschlag der Liberalen, was eher selten vorkommt: "Wir haben nichts gegen Seilbahnen", so Ronneburg, Abgeordneter für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf. "Wir haben bereits eine Seilbahn bei uns im Bezirk und sind sehr stolz darauf", sagt Ronneburg in Anspielung auf die IGA-Seilbahn. Die würden die Linken auch gerne in den restlichen ÖPNV integrieren. "Und wir können uns durchaus weitere Seilbahnverbindungen vorstellen." Baulich jedenfalls sei das eine "realistische Vision", sagt er.