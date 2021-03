Die virtuelle ITB beginnt mit einer Motivationsrunde: Erstmal tief durchatmen, rät die Autorin und Trainerin Syd Atlas in ihrer Videobotschaft. Das Leben mache sowieso was es wolle und finde aktuell eben nur in Zoom-Fenstern statt: "Now, what do you do, when your entire world is reduced to a Zoom-Window?"



Die Organisatoren der Internationalen Tourismusbörse haben sich darauf eingestellt. Keine Bienenkorb-Atmosphäre in riesigen Hallen, keine Häppchen oder Tanzdarbietungen. Stattdessen sei die Messe in diesem Jahr eine Mischung aus Netflix, Zoom und LinkedIn, erklärt Direktor David Ruetz: "Unser Ziel ist es, dass wir unseren Ausstellern, Fachbesuchern, Einkäufern und den Medien möglichst viele der Kernelemente einer physischen ITB zur Verfügung stellen. Das heißt Geschäfte anbahnen, Netzwerken, Wissensvorsprung und Branchennews teilen sind auf dieser Plattform möglich."