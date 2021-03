Etwa 300 Beschäftigte der Frühschicht bei Mercedes Benz in Ludwigsfelde haben sich am Montag an einem Warnstreik beteiligt. Damit wollten sie laut Teilnehmern ihren Unmut über die festgefahrenen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektrobranche ausdrücken.



"Wir haben einen guten Auftakt hingelegt", sagte Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, die zu dem Ausstand aufgerufen hatte. Die Arbeitgeber hätten die Forderung von vier Prozent mehr Lohn mit Blick auf angeblich leere Kassen zurückgewiesen. Das sei gerade bei Mercedes in Ludwigsfelde nicht verständlich, denn seit dem vergangenen Jahr arbeiteten die Beschäftigten im Zweischichtbetrieb in überlangen Schichtzeiten von 8,5 Stunden pro Schicht. Nach Ostern solle im Dreischichtbetrieb gearbeitet werden.



Die Arbeitsniederlegungen waren Teil gleich mehrerer Arbeitskampfmaßnahmen in Brandenburger Unternehmen der Branche. Ebenso wie der Autobauer Mercedes in Ludwigsfelde hatte der Stahlhersteller Arcelor Mittal Forderungen nach Gehaltserhöhungen zurückgewiesen.