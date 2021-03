In mehr als 30 Betrieben in Berlin und Brandenburg hat die IG Metall die Beschäftigen für Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Das teilte die IG Metall Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen m Montag mit. Demnach sollen in mehr 25 Betrieben in Berlin und voraussichtlich acht Betrieben in Brandenburg verschiedene Protestaktionen stattfinden.

Metaller in Berlin und Brandenburg treten in Warnstreik

Laut Gewerkschaft sind die Beschäftigten der teilnehmenden Berliner Unternehmen aufgerufen, an einem Autokorso teilzunehmen, der am Mittag auf drei Routen zum Olympiastadion führt. Hier soll eine Abschlusskundgebung stattfinden, die die Teilnehmer aus dem Auto verfolgen können. Auch die Beschäftigten in Brandenburger Metall-Unternehmen, etwa von Alstom aus Hennigsdorf (Oberhavel), sind aufgerufen, sich an diesem Autokorso zu beteiligen. Arbeiterinnen und Arbeiter der Heidelberger Druckmaschinen in Brandenburg an der Havel sollen mit einer Kundgebung auf dem Festplatz der Stadt ihren Forderungen Nachdruck verleihen. In Ludwigsfelde ist ebenfalls ein Autokorso angekündigt.

Die IG Metall fordert in den Verhandlungen für die insgesamt mehr als 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit unter anderem eine Entgelterhöhung im Volumen von vier Prozent für ein Jahr. Je nach Situation der Betriebe soll das Geld ausbezahlt oder beispielsweise zur Arbeitszeitminderung genutzt werden, um Beschäftigung zu sichern. Außerdem sollen alle Ausgebildeten unbefristet übernommen und ein "tarifliches Ausgleichsgeld" in Ostdeutschland gezahlt werden.

Aus Sicht der Arbeitgeber soll es hingegen in diesem Jahr eine Nullrunde geben; sie verweisen auf die Pandemiebelastungen zahlreicher Unternehmen in der Branche. Mitte Februar legten sie in der dritten Tarifrunde ein Angebot vor, dass "die Zahlung einer Mischung aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung ab 2022" ermögliche, wie der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg damals mitteilte. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen lehnte in einer Mitteilung vom Montag Einmalzahlungen ab; diese seien nicht tabellenwirksam, da sie nur einmalig ausgezahlt und sich so nicht auf die Tariflöhne der Beschäftigten auswirken würden.

Die IG Metall verhandelt deutschlandweit in mehreren Tarifbezirken mit den Arbeitgebervertretern. Für Berlin und Brandenburg wird dabei für rund 110.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg mit dem Arbeitgeberverband VME verhandelt. Der Landesverband der Gewerkschaft vertritt auch Sachsen und verhandelt für den dortigen Tarifbezirk separiert für die rund 180.000 Beschäftigten in Sachsen mit dem Arbeitgeberverband VSME.