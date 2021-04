Die Aldi-Nord-Filiale in der Markthalle Neun in Berlin Kreuzberg wird Ende April schließen. In dem abgetrennten Bereich, wo Kunden bislang den Discounter vorgefunden haben, soll nun ein Dm-Drogeriemarkt einziehen, wie die Betreiber der Markthalle am Donnerstag mitteilten.

Die Geschäftsführung von Aldi-Nord habe bereits seit Februar 2020 mehrfach angekündigt, den Standort aufgeben zu wollen, hieß es in einer Stellungnahme, die der Betreiber auf ihrer Website veröffentlichte. "Im Übrigen war der Verzicht auf einen Lebensmitteldiscounter in der Markthalle Neun von Anfang an Teil des Nutzungskonzepts, das mit dem damals rot-roten Senat im Kaufvertrag vereinbart worden war."