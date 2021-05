dpa/Marc Vorwerk Audio: Inforadio | 04.05.2021 | Juliane Kowollik | Bild: dpa/Marc Vorwerk

Betriebspflicht für alten Flughafen endet - Für Tegel ist der Countdown abgelaufen

04.05.21 | 07:11 Uhr

Im November 2020 durfte zum letzten Mal ein Passagier-Flugzeug in Tegel abheben. Danach wurde der frühere Flughafen nur noch für den Notfall in einer Art Schlummerzustand betriebsbereit gehalten. In der Nacht zu Mittwoch ist nun endgültig Schluss.



Ein halbes Jahr nachdem der neue Hauptstadtflughafen BER an den Start gegangen ist, endet in der Nacht zu Mittwoch die Betriebspflicht für den Berliner Flughafen Tegel. Damit hört Tegel also auch rechtlich auf, ein Flughafen zu sein. Als letztes werden um Mitternacht die Lichter der Start- und Landebahn ausgeschaltet, dann ist der Flughafen Geschichte. Der bisherige Betreiber, die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), will schon am Dienstag erste Gebäude an das Land Berlin übergeben. Das Gelände und sicherheitsrelevante Anlagen sollen nach und nach folgen. "Was damit passiert, auch mit den technischen Anlagen, liegt nicht mehr in unserer Hand", sagt ein Sprecher der Flughafengesellschaft.



Seit November 2020 kein kommerzieller Flugbetrieb

Der kommerzielle Flugbetrieb wurde in Tegel bereits am 8. November beendet, nachdem zum letzten Mal eine Air France-Maschine Richtung Paris abheben konnte. In den Tagen zuvor hatten noch Dutzende Airlines und Geschäfte Tegel verlassen, um in den neuen BER einzuziehen. Seitdem wurde "TXL" nur noch für den Notfall in einer Art Schlummerzustand betriebsbereit gehalten.

Obama betrat in Tegel zum ersten Mal Berliner Boden

Mit der nun folgenden endgültigung Schließung endet auch ein historisches Kapitel. Der City-Airport in Berlins Norden galt lange als Wunder, weil er funktionierte, obwohl er mit jährlich 20 Millionen Fluggästen längst an seine Grenzen gestoßen war. In Tegel betraten zudem viele internationale Prominente zum ersten Mal Berliner Boden: Die früheren US-Präsidenten Obama oder Kennedy, die Queen oder der Papst, die Schauspielerinnen Jane Mansfield oder Marlene Dietrich.



Das Hexagon als Markenzeichen

Der Flughafen in Tegel war 1948 als Reaktion auf die Berlin-Blockade in der französischen Besatzungszone innerhalb von 90 Tagen aufgebaut worden. Vor 60 Jahren bot schließlich Air France als erste Airline Linienflüge ab Tegel an. Zwischen 1965 und 1975 entstand das bis zuletzt genutzte Zentralgebäude mit dem markanten, sechseckigen Terminal A. Erst Ende Oktober 1990 war es der Lufthansa möglich, Linienflüge ab Tegel anzubieten. Zu DDR-Zeiten hatte sie West-Berlin nicht anfliegen dürfen.

Neues Großprojekt: das Schumacher-Quartier

Mit der ablaufenden Betriebspflicht endet ein Kapitel Berliner Luftgeschichte, das Kapitel Stadtentwicklung und Wohnraum hingegen beginnt. Verantwortlich für die Weiterentwicklung ist die landeseigene Tegel Projekt GmbH. Sie will ab 2021 und über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren auf dem 500 Hektar großen Areal des Flughafens Tegel ein modernes Großstadtquartier erschaffen - das sogenannte Schumacher-Quartier. Es soll im östlichen Teil des Flughafens entstehen, wo rund 5.000 Wohnungen in Holzbauweise geplant sind.

"Das wird das größte urbane Holzquartier der Welt, wir werden die Autos weitgehend verbannen, wir werden ein neuartiges Energiesystem zum Einsatz bringen. Wir werden dafür sorgen, dass die Biodiversität höher sein wird als vorher. Und wir werden das sogenannte Schwammstadtkonzept zum ersten Mal zur Anwendung bringen, das Regenwasser wird im Quartier gehalten und nicht in die Kanalisation weggeleitet", erläutert der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH, Philipp Bouteiller. Herzstück des neuen Wohnquartiers soll die Urban Tech Republic sein, ein Forschungs- und Industriepark mit bis zu 20.000 Beschäftigten und 2.500 Studierenden. Bis zum Leben und Arbeiten in Berlins neuem High-Tech-Viertel ist es aber noch ein weiter Weg. In diesem Jahr sollen erste Abrissarbeiten am Flughafengebäude beginnen und Kampfmittel geräumt werden. Ab kommendem Jahr beginnen die Bauarbeiten, und etwa 2027 könnten dann hier im Nordwesten Berlins die ersten Bewohner einziehen.



So soll die "Urban Tech Republic" aussehen

Bild: Tegel Projekt GmbH/Macina Die Zukunft aus der Vogelperspektive: So sieht die "Urban Tech Republic" zurzeit in Computersimulationen aus.

Bild: Tegel Projekt GmbH/gmp Architekten Das berühmte Terminal A soll der Kern des neuen Quartiers werden. Hier zieht die Beuth-Hochschule mit gut einem Dutzend Studiengängen ein.

Bild: Tegel Projekt GmbH/Atelier Loidl Rund um das Hexagon soll ein Wohn-, Arbeits- und Forschungsquartier mit viel Grün und hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Das markante Terminal B wird zum Kongresszentrum und Zentrum für Start-ups umgebaut.



Bild: Tegel Projekt GmbH/gmp Architekten Aus dem Terminal D soll ein "Basislager" mit Co-Working-Spaces (also Büros), Werkstätten und Begegnungsflächen werden.

Bild: Tegel Projekt GmbH/Atelier Loidl Die Hangars werden zu Multifunktionshallen und Werkstattflächen umgebaut. Auf dem ehemaligen Flugfeld soll unter anderem eine Teststrecke für neue Mobilitätstechnologien Platz finden. Der gesamte Campus soll sowohl mit U-Bahn als auch Tram erschlossen werden. Außerdem ist ein Anschluss an das Radwegenetz geplant.



Bild: Copyright/Tegel Projekt GmbH Die "Urban Tech Republic" in der Übersicht: Gewohnt wird im Norden und Osten, gearbeitet und produziert rund um das ehemalige Flughafengebäude, und geforscht im Herzen des Quartiers, in den Terminals A und B. zum Artikel | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen











Bauen wird einfacher

Tatsächlich wird mit der endgültigen Schließung das Bauen im Umfeld des Areals einfacher. Denn von Mittwoch an gilt der sogenannte Bauschutzbereich nicht mehr, wie das Landesverwaltungsamt Berlin mitteilte. Er legte fest, dass im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Flughafen sämtliche Baugenehmigungen von der Luftfahrtbehörde abgesegnet werden mussten. Im weiteren Umkreis bis zu 15 Kilometern war die Zustimmung der Behörde notwendig, wenn bestimmte Gebäudehöhen überschritten würden.

Sendung: Radioeins, 04.05.2021, 5:00 Uhr