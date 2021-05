Bild: imago images/A. Hettrich

Berliner Lieferdienst-Start-up - Daten von 200.000 Gorillas-Kunden lagen ungeschützt im Netz

07.05.21 | 05:57 Uhr

Der Lieferdienst Gorillas hatte wohl eine erhebliche IT-Sicherheitslücke. Daten für eine Million Bestellungen von rund 200.000 Kundinnen und Kunden könnten betroffen sein. Dazu zählt wohl auch Haluka Maier-Borst – zumindest indirekt.

Die weiß-blaue Dose Gin & Tonic steht noch auf dem Fensterbrett. Ich habe sie aufgehoben, als ich anfing an der Geschichte zu recherchieren. Ich hatte das Gefühl, dass sie noch wichtig sein könnte. Nun steht sie nicht nur für einen guten Abend, wie wir ihn alle mal brauchen in dieser Pandemie. Sondern auch für Fragen, die man nicht mit einem 2,79 Euro-Dosengetränk verbindet: Wieviel ist die eigene Privatsphäre wert? Wie wägt man Bequemlichkeit und Sicherheit ab? Und auch: Wie schnell kann eine Entscheidung im Netz eine Reihe anderer Menschen betreffen?

Betroffene in mehreren Städten

Der Grund dafür ist, dass der Berliner Lieferdienst Gorillas die Dose in unsere WG brachte: ein in der Stadt omnipräsentes Unternehmen, das eine IT-Sicherheitslücke hatte, über die sich Daten für rund eine Million Bestellungen aus 19 Städten abrufen ließen. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Sicherheitsforscher des IT-Kollektivs Zerforschung, die rbb und NDR vorab einsehen und überprüfen konnten. Für etwa 200.000 Kundinnen und Kunden in Berlin, Hamburg, München, aber auch zum Beispiel London, Amsterdam und Paris bedeutet das: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und bestellte Produkte lassen sich nachvollziehen. In manchen Fällen sind zudem auch Hauseingänge und Klingelschilder abfotografiert worden, um die Zulieferung zu bestätigen. Möglich machte den Zugriff auf die Daten offenbar unter anderem ein Rechte-Problem, das sich mit einem Vergleich erklären lässt. Einfach formuliert: Normalerweise lässt sich eine Wohnungstür nur mit einem speziellen Schlüssel aufsperren. In diesem Fall hätten aber alle Wohnungsschlüssel, aller Bewohner des Hauses diese Tür aufsperren können, so erklären es die Forscher. Der Schlüssel sei in diesem Fall eine lange Zahlen- und Buchstabenkombination, die jeder angemeldete Gorillas-App-Nutzer erhält. Falls Sie die Grafiken nicht angezeigt bekommen, klicken Sie bitte hier.

Unter den betroffenen Bestellungen, insgesamt rund eine Million, ist wohl auch die, die zu uns nach Hause führt. Als kleine Aufmerksamkeit hatte der Freund der Mitbewohnerin die Dose Gin & Tonic bestellt. Eine kleine Aufmerksamkeit, die dazu führte, dass persönliche Daten meiner Mitbewohnerin und von unserer WG nun wohl im Netz liegen.

Datenleck steht für mehr

Gorillas erklärt auf Anfrage, dass man inzwischen die Sicherheitslücken geschlossen und Sicherheitstests durchgeführt habe. Nach derzeitigem Stand gelte: "Kundendaten sind zu keiner Zeit veröffentlicht worden." Trotzdem habe man alle Betroffenen per E-Mail informiert. Das Datenleck bei Gorillas steht allerdings nicht nur für das inzwischen mit einer Milliarde Euro bewertete Start-up. Der Fall steht für mehr. Zum einen dass die Branche der Lebensmittel-Lieferdienste in der Pandemie im Rekordtempo wächst. Gab es 2019 schätzungsweise laut Erhebung des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel [bevh.org] in diesem Bereich einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro, so kam man 2020 auf 2,7 Milliarden Euro. Ein Zuwachs also von mehr als 60 Prozent.

Zum anderen steigt in Deutschland die Zahl der sogenannten Datenpannen massiv. Auf Basis einer Anfrage von NDR und rbb an die Datenschützer der Bundesländer zeigt sich, dass 2020 die Datenschützer 14.959 Mal die Meldung erreichte, dass personenbezogene Daten wohl nicht ausreichend geschützt waren. Schaut man dann, welche Bundesländer auch für das laufende Jahr 2021 bereits Zahlen haben, und setzt das in Verhältnis zu den Zahlen dieser Bundesländer vom vorigen Jahr, zeigt sich ein Trend. Es gibt ungefähr 70 Prozent mehr Datenpannen, als zu erwarten wären. Oder anders gesagt: Erst ein Drittel des Jahres ist vorbei – aber man hat zahlenmäßig schon längst das Niveau aus dem Spätsommer oder eher sogar Herbst erreicht.

Die Mitglieder von Zerforschung bestätigen mir, dass sie immer wieder über solche Sicherheitslücken stolpern. "Wir probieren ja immer wieder neue Apps aus und schauen uns an, was da im Hintergrund passiert. Und es ist schlicht sehr oft so, dass da mehr Daten übertragen werden als nötig oder die Sicherheitsvorkehrungen wirklich schlecht sind", sagt Maxi, der nur mit Vornamen auftreten will. Er sieht das Problem nach eigenen Angaben teils im Mindset in der Start-up-Szene: "So schnell wie diese Lieferdienste hochgezogen werden, so schnell passiert das auch mit der IT-Infrastruktur. Und dabei passieren halt gravierende Fehler."

Großteil der Bußgelder sind eher gering

Ein Grund dürfte aber auch sein, dass die wenigstens Unternehmen große Konsequenzen befürchten müssen, wenn ihnen eine Sicherheitslücke unterläuft. Gerade einmal 302 Bußgeldbescheide gab es im Jahr 2020. Zwar haben die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer rund 50 Millionen Euro an Bußgeld von Unternehmen eingefordert aufgrund von Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Nimmt man aber prominente Fälle wie Verstöße von H&M, "notebooksbilliger.de" und der AOK aus der Rechnung, schrumpft die Bußgeldsumme auf eine gute Million Euro. In Berlin war die Summe der auferlegten Bußgelder gering, insgesamt 77.250 Euro kamen aus 47 Bußgeldbescheiden zusammen. Die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte erklärt das auf Anfrage zum einen damit, dass man neben Bußgeldern auch auf Warnungen und Verwarnungen setze. Zum anderen stünden erst seit dem zweiten Halbjahr 2020 durch personelle Verstärkung "mehr Kapazitäten für aufwendige Bußgeldverfahren zur Verfügung".

Der Europaparlamentarier Patrick Breyer (Piraten) sieht es als problematisch an, dass zu selten Datenpannen ernsthafte Konsequenzen hätten. "Wir haben mit der DSGVO eigentlich den Goldstandard, was Datenschutz angeht. Aber die Geldbußen sind zu selten und zu niedrig", sagt er. Breyer kritisiert, dass es für Verbraucher oft zu mühsam sei, ihr Recht geltend zu machen oder auch zu erkennen, wer verantwortungsvoll mit Daten umgehe. Im Grunde bräuchte es so etwas wie eine Stiftung Warentest für das Thema Datensicherheit. Wie hilfreich ein solcher Test oder eine Art Qualitätssiegel für mich, meine Mitbewohnerin und andere aktuell wären, ist indes bei Lieferdiensten fraglich. Das liegt daran, dass auch Konkurrenzunternehmen von Gorillas wie zum Beispiel Flink massive Sicherheitslücken aufwiesen. "Hart gesagt: So einige der Lieferdienste, die gerade mit Plakaten prominent werben, haben eine Sicherheitslücke gehabt", sagt Maxi von Zerforschung. Gut möglich also, dass wir die nächsten Getränke wohl eher vom Supermarkt oder vom Späti holen. Auch wenn das unbequemer ist.