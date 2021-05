Bild: Spies PPP

40 Millionen Salatköpfe im Jahr - Hightech-Salat-Fabrik in Pritzwalk geplant

06.05.21 | 19:42 Uhr

Nicht nur Elektroautos könnten bald in Brandenburg in hochmodernen Fabriken produziert werden, sondern auch Salat. In Pritzwalk in der Prignitz soll für 45 Millionen Euro ein High-Tech-Gewächshaus entstehen. Von Björn Haase-Wendt

Noch liegt das Feld brach im Gewerbegebiet Falkenhagen bei Pritzwalk. Ab dem Sommer kommenden Jahres könnten hier aber zwischen Windrädern und Industrieunternehmen Salatköpfe in riesigen Mengen produziert werden. "Geplant sind 40 Millionen im Jahr mit festen Abnehmerverträgen mit den üblichen Einzelhändlern, die man so kennt", sagt Projektkoordinator Bernd-Georg Spies. Die erste Hürde hat das 45-Millionen-Euro-Projekt genommen. Am Mittwochabend haben die Pritzwalker Stadtverordneten einer notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. Heißt: Auf den Gewerbeflächen ist künftig der Salatanbau möglich - aber nicht so, wie man es kennt.

Anbau auf bis zu 14 Ebenen übereinander

Ein deutsch-niederländischen Konsortium will auf einer Fläche von über 30 Hektar ein riesiges Gewächshaus errichten. Die Macher setzen auf das sogenannte "Vertical Farming". Die Zucht und der Anbau der Salatpflanzen geschieht nicht klassisch im Erdboden, sondern in industriellen Schienensystemen auf bis zu 14 Ebenen übereinander. Hinzu kommen spezielle LED-Licht-Kammern, in denen die Pflanzen 18 Stunden am Tag mit Licht versorgt werden. "Das kann man Wetterunabhängig machen und bekommt damit eine Kontinuität in den Produktionsprozess", erklärt Spies.

Stadt und Investoren stellen das Projekt in Pritzwalk vor | Bild: rbb/Haase-Wendt

Der Anbau ist laut den Projektmachern so in gleichbleibender Qualität und Menge möglich, auch weil den Hauptteil der Arbeit Industrieroboter übernehmen. Trotzdem sollen in der Salatproduktion rund 100 neue Arbeitsplätze entstehen. "Vor allem im Bereich Logistik und Verpackung", sagt Klaus Pinter, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist. Vor allem Menschen, die es bisher schwer auf dem Arbeitsmarkt haben, hätten hier eine Chance in Lohn und Brot zu kommen, ist sich Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel sicher.

Eigener Solarpark geplant

Neben dem riesigen Gewächshaus soll noch ein Wasserrückhaltebecken und ein Solarpark entstehen. Damit soll zum einen das Werk autark mit Energie versorgt werden, zum anderen soll so Regenwasser und überschüssiges Wasser aus der Produktion aufgefangen und aufbereitet werden, um es weiter nutzen zu können. Dabei sei der Wasserbedarf durch den Einsatz der Vertical-Farming-Technik bis zu 90 Prozent geringer als beim konventionellen Anbau von Salaten in diesen Größenordnungen, so die Projektkoordinatoren. Außerdem will die Fabrik die Wärme der benachbarten Gewerbebetriebe nutzen.

Hightech-Salat-Fabrik könnte ab kommendem Winter gebaut werden

Die Investoren haben sich nach zwei gescheiterten Versuchen in Franken und Sachsen-Anhalt nun bewusst für Pritzwalk als Produktionsstandort und Firmensitz entschieden. Entscheidend war die Lage an der Autobahn 24 zwischen den Metropolen Berlin und Hamburg. "Das ist entgegen der landläufigen Meinung eine großartige Lage. Wenn man sich die Großräume anschaut, haben wir ein Einzugsgebiet von acht Millionen Menschen", sagt Projektleiter Spies, der selbst in der Prignitz lebt. Auch könne von Pritzwalk aus der stark wachsende Markt rund um das polnische Stettin beliefert werden. Noch ist das ambitionierte Projekt nicht am Ziel. Zunächst muss der Prignitzer Kreistag noch den geplanten Flächenankauf genehmigen und es fehlt die Baugenehmigung. Liegt sie vor, dann könnte ab dem kommenden Winter der Bau der Hightech-Salat-Fabrik starten.

