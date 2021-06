Positive Signale vom Arbeitsmarkt: Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg sind die Arbeitslosenzahlen im Juni weiter gesunken. Bedeutend dazu beigetragen haben nach Einschätzung der Arbeitsagentur die sinkenden Corona-Infektionszahlen.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg hat sich im Juni weiter verbessert. Das geht aus den aktuellen Arbeitslosenzahlen hervor, die am Mittwoch von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vorgelegt worden sind.

In Berlin liegt die Arbeitslosenzahl im Juni wieder knapp unter der Marke von 200.000. Sie ist damit so niedrig wie seit April 2020 nicht mehr. Konkret waren im Juni 199.345 Menschen in Berlin arbeitslos gemeldet und damit 5.033 weniger als im Mai. Im Jahresvergleich waren es gut 10.000 weniger.

In Brandenburg waren im Juni 77.585 Menschen erwerbslos, das sind 2.395 weniger als im Mai und 8.641 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt erstmals seit April 2020 unter sechs Prozent. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ist im Juni die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen, vor allem im Bau, Handwerk und in den Dienstleistungsbereichen.



Auch bundesweit hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im Juni entspannt. Laut Bundesagentur für Arbeit sank die Zahl der Arbeitslosen auf rund 2,6 Millionen, das waren 73.000 Menschen weniger als im Mai.