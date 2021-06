Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts - Auch ausländische Pflegekräfte haben Anspruch auf Mindestlohn

Bild: dpa/Robert Kneschke

24.06.21 | 16:19

Nach Deutschland vermittelte ausländische Pflege- und Haushaltshilfen, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, haben Anspruch auf Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht am Donnerstag in einem Grundsatzurteil in Erfurt entschieden.



Der Mindestlohn gelte auch für Bereitschaftszeiten, in denen die zumeist aus Osteuropa stammenden Frauen Betreuung auf Abruf leisteten, urteilten die höchsten deutschen Arbeitsrichter (5 AZR 505/20). "Auch Bereitschaftsdienstzeit ist mit dem vollen Mindestlohn zu vergüten", sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Linck in der Verhandlung.



Klägerin betreute in Berlin Seniorin

Geklagt hatte eine Frau aus Bulgarien, die von einer bulgarischen Firma vermittelt wurde und nach eigenen Angaben rund um die Uhr für eine pflegebedürftige Seniorin in Berlin da war. Die Bulgarin wohnte ebenfalls in der Wohnung in der Seniorenanlage. Die Pflegekraft verklagte die in ihrem Heimatland ansässige Vermittlungsfirma auf Nachzahlungen nach dem deutschen Mindestlohngesetz für sieben Monate im Jahr 2015.



Der Arbeitsvertrag sah eine Arbeitszeit von sechs Stunden täglich und 30 Stunden wöchentlich vor. In dem zwischen der Vermittlungsgesellschaft und der betreuten Dame geschlossenen Dienstleistungsvertrag war als "angedachter Einsatz" angegeben: "24 Stunden Betreuung/Pflege". Insgesamt forderte die Haushaltshilfe Nachzahlungen in Höhe von 42.636 Euro brutto abzüglich gezahlter 6.680 Euro netto. Sie gab an, 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche gearbeitet zu haben, beziehungsweise in ständiger Bereitschaft gewesen zu sein. Die Vermittlungsfirma wies das zurück.



Landesarbeitsgericht muss noch mal nachrechnen