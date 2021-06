klausbrause Berlin Mittwoch, 30.06.2021 | 12:03 Uhr

Schließich ist die Tätigkeit oft mit Arbeit bis tief in die Nacht und Diensten an Wochenenden und Feiertagen verbunden. Das wünschen sich die wenigsten zurück."

So is dat halt, wenn man die Wurzel des Problems darin erkennt, daß die Leute einfach zu faul sind. Da wollen die doch einfach nicht ihre gesamte Lebensplanung in den Dienst ihres Patrons stellen.

Da bleibt den Herrschaften doch gar nix anderes übrig, wenn man das Problem mal so richtig grundsätzlich-langfristig angehen will einfach weniger auszubilden. Denn wer heute nicht ausgebildet wird, kann der Branche nicht Morgen den Rücken kehren.

Und dann gibt es ja auch noch die ultimative Waffe der Branche-sauschlechte Löhne.

Damit werden die das Problem schon in den Griff bekommen.