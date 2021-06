Tarifstreit um Angleichung an West-Löhne - Beschäftigte der Brandenburger Asklepios-Kliniken zum Warnstreik aufgerufen

Bild: imago images

10.06.21 | 10:37

In Brandenburg sind am Donnerstag wieder Mitarbeiter der Asklepios-Fachkliniken zum Warnstreik aufgerufen. Es geht um etwa 1.500 Beschäftigte in Teupitz, Lübben (beide Dahme-Spreewald) und Brandenburg an der Havel. Am Mittag soll es zudem Kundgebungen vor den Klinken geben. Hintergrund sei, dass auch die vierte Tarif-Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben ist, hieß es von der Gewerkschaft Verdi.

Damit die Patienten während der Arbeitsniederlegungen versorgt werden können, gibt es einen Notfallplan.



Zuletzt hatten Beschäftigte der drei Brandenburger Asklepios-Klinikstandorte am 19. Mai einen Warnstreik eingelegt. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem, dass die Bezahlung der Beschäftigten an das Niveau der Standorte in Westdeutschland angeglichen wird.



Verdi lehnt bisheriges Angebot der Arbeitgeber ab