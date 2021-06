Regionale Landwirtschaft - Wie sich Berlin und Brandenburg selbst versorgen könnten

dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 22.06.2021 | Ann Kristin Schenten | Bild: dpa/Patrick Pleul

22.06.21 | 11:57 Uhr

Die Lebensmittel in unseren Supermärkten sind kilometerweit gereist. Die Landwirte in der Region produzieren vorwiegend für den Weltmarkt. Selbstversorgung ist eine kleine Utopie, dabei wäre mehr Regionalität durchaus möglich. Von Ann Kristin Schenten

Johannes Erz steht auf seinem Kürbisacker und betrachtet den Hokkaido. Während Mensch unter der Hitze ächzt, ist das warme Wetter für die Pflanzen perfekt. Einige Wochen muss der Kürbis hier noch wachsen. Läuft alles nach Plan, liegt er schon Ende Juli im Regal der Biosphäre in Neukölln.

dpa/Andreas Gora Starke Nachfrage in Corona-Zeiten - Brodowiner Öko-Lieferdienst boomt Das Ökodorf Brodowin macht in Corona-Zeiten gute Geschäfte. Zwar ist es im Hofladen selbst ruhig geworden und das Restaurant ist geschlossen. Dafür werden die Ökodorf-Produkte verstärkt über den Lieferdienst nachgefragt. Von Dagmar Lembke

Regionale Lebensmittel sind in der Hauptstadt beliebt

Kleine inhabergeführte Bioläden in Berlin und ausgewählte Restaurants gehören zu den Hauptabnehmern von Johannes Erz. Vor fünf Jahren hat er zusammen mit seiner Frau Hannah den Bauernhof Erz in Alt Tucheband, einer Gemeinde in Märkisch-Oderland, aufgebaut. Ihnen gehören zehn Hektar Land. Darauf wachsen unter anderem Kartoffeln, Kürbis und Linsen. Er habe sich bewusst für den Ökolandbau entschieden, mit der Hauptstadt vor der Tür gäbe es viele Konsumentinnen und Konsumenten, die Wert auf regionales Biogemüse legen. Regionalität spielt beim Thema Nachhaltig eine wichtige Rolle. Vor allem bei Gemüse und Obst gilt: Tomate aus der Uckermark hat in der Regel eine bessere Klimabilanz als die Bio-Tomate aus Argentinien. Für Johannes Erz kommt aber trotzdem nur bio-regional in Frage.

rbb/Stefan Oberwalleney Brandenburger Landtag - Debatte über Landwirtschaft wird von Protesten begleitet Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist im vergangenen Jahr gestiegen, aber Dürre und niedrige Lebensmittelpreise machen den Bauern in Brandenburg zu schaffen. Am Donnerstag debattiert der Landtag über eine Stärkung der Betriebe - begleitet von Protesten.



Nationaler Bauerntag: Zukunft Landwirtschaft

In Berlin findet diese Woche der Bauerntag statt unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft". Insektenschutz, Klimaauflagen, Agrarsubventionen – die Agrarwirt*innen in Deutschland und auch in Berlin und Brandenburg stehen vor herausfordernden Jahren. Regionalität wird in der Landwirtschaft der Zukunft eine größere Rolle spielen. Als im März 2020 mit aufkeimender Corona-Pandemie die Regale in den Supermärkten nicht mehr vollständig gefüllt werden konnten, hat man eine Idee davon bekommen, was es bedeutet, auf internationale Lieferketten angewiesen zu sein. Eine gesicherte, regionale Versorgung macht mitunter krisenfester.

dpa/Andreas Franke Brandenburg - Warum die Landwirtschaft ein Dürreproblem hat - trotz Regen Die Böden sind trocken, Bauern fürchten um ihre Ernte, die Waldbrandgefahr steigt. Dabei regnet es langfristig betrachtet nicht weniger als früher, so die Statistiken. Trotzdem droht Brandenburg wieder ein trockenes Jahr. Warum eigentlich? Von Götz Gringmuth-Dallmer

Berlin kann sich nicht allein selbst versorgen

Berlin allein hat aber nicht das Potenzial sich selbst zu versorgen, sagt Beatrice Walthall. Die Wissenschaftlerin forscht am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), dazu wie Agrarlandschaften zukünftig aussehen könnten. Berlin habe gerade mal einen Versorgungsgrad von 0,6 Prozent, sagt Walthall – mit der Ackerfläche der Hauptstadt könnten also nur rund 20.000 Menschen versorgt werden. Brandenburg hingegen könnte die gesamte Region versorgen, wenn man davon ausgeht, dass jede Person etwa 1.800 Quadratmeter für den Lebensmittelanbau in Anspruch nimmt. Lebensmittel ausschließlich aus Berlin und Brandenburg, für viele eine verlockende Idee - doch die Realität sieht anders aus.

Getreide und Mais dominieren die Brandenburger Acker

Eine Million Hektar Ackerfläche gibt es in Brandenburg. Auf etwa der Hälfte wächst Getreide, weitere 30 Prozent werden zu Futter- und Energiezwecken genutzt. Der dort angebaute Silomais wird zu Biogas oder Tierfutter. Nur etwa sechs Prozent der Fläche werden für den Gemüseanbau beansprucht. Der Anteil des Ökolandbaus ist dabei verschwindend gering. Landwirt Johannes Erz sagt, Biogemüse nehme in Brandenburg etwa eine Fläche von 300 bis 400 Hektar ein. Damit würde das gesamte Biogemüse Brandenburgs auf das Tempelhofer Feld passen. Tatsächlich machen konventionelle Betriebe fast 90 Prozent der Brandenburger Landwirtschaft aus.

dpa/Christoph Soeder 8 min Schlechte Ökobilanz - Tricks und Täuschungen mit "regionalen" Lebensmitteln Immer mehr Menschen greifen beim Einkauf zu regionalen Produkten. Die Frische der Ware, die Förderung der heimischen Landwirtschaft und kurze Transportwege sind die größten Verkaufsargumente. Allerdings ist der Begriff "regional" nicht wirklich definiert.

Der Bedarf der Region wird nicht gedeckt

Der Bedarf der Region ist enorm. Ein Beispiel: Der Landesbauernverband Brandenburg schätzt, dass die Berliner und Brandenburger jährlich etwa 214 Kilogramm Schweinefleisch konsumieren. Drei Millionen Schweine müssten dafür gezüchtet werden, aktuell sind es in Brandenburg aber nur eine Million. Es muss also viel importiert werden. Was müsste also passieren, damit die Region der Selbstversorgung näherkommt? Wissenschaftlerin Beatrice Walthall und Landwirt Johannes Erz sehen die Politik in der Pflicht. Konventionelle Betriebe, die aktuell für den Weltmarkt produzieren und teilweise von großen Investorengruppen getragen werden, müssten Unterstützung und Beratung erhalten, wenn sie umstellen wollen, sagt Beatrice Walthall. Johannes Erz möchte, dass bei der Vergabe von Ackerland Ökobauern bevorzugt werden. Mit Blick auf den Berliner Senat müsse es genaue Vorgaben geben, was die Region an Lebensmittel benötigt, dann könnten Landwirte auch produzieren.

rbb Kritik an EU-Agrarreform - Wie die Landwirtschaft umweltfreundlicher werden kann Am Samstag protestiert das Bündnis "Wir haben es satt!" gegen Klimakrise, Tierfabriken und Höfesterben. Auch vielen Brandenburger Landwirten geht die EU-Agrarreform, die derzeit in Brüssel verhandelt wird, nicht weit genug. Von Stefanie Otto

Berliner Ernährungsstrategie

Ein Anreiz soll die im Sommer 2020 vom Berliner Senat beschlossene Ernährungsstrategie sein. Mit Projekten wie der "Kantine Zukunft" werden die Verbindungen zwischen Landwirtschaft in Brandenburg und öffentlicher Gastronomie in Berlin gestärkt. So wird zum Beispiel schon heute in der Kantine der Berliner Wasserbetriebe zu einem Großteil regional gekocht. Doch die Pilotprojekte funktionieren eher im Kleinen. Im Großen gibt es für mehr regionale Versorgung wenige Anreize. Johannes Erz sagt: "In Brandenburg gibt keinen Druck, Gemüse anzubauen".

Elke Bader/ rbb Hofgemeinschaft Basta - Solidarischer Landwirtschaftsbetrieb erhält Berlin Brandenburg Preis Die Hofgemeinschaft Basta im Oderbruch hat am Dienstagabend für seinen Betrieb der solidarischen Landwirtschaft den Berlin Brandenburg Preis erhalten. Dieser wird von der Stiftung Zukunft Berlin für Projekte mit herausragenden Leistungen für die Region verliehen.

Solidarische Landwirtschaft

Beatrice Walthall sieht in der solidarischen Landwirtschaft (SOLAWI) eine Perspektive. Dabei tragen private Haushalte die Kosten und Risiken eines landwirtschaftlichen Betriebs. In der Region gibt es davon aktuell rund 20 Stück. Mitunter versorgen sie bis zu 400 Haushalte wöchentlich mit Obst und Gemüse. Auch Johannes Erz beliefert eine solidarische Landwirtschaft mit Kartoffeln. Die Projekte sorgen für eine stärkere Vernetzung zwischen Konsumenten und Erzeugern, aber sie steigern die regionale Versorgung noch nicht merklich. Das Gedankenexperiment einer sich selbstversorgenden Hauptstadtregion bleibt also erstmal utopisch. Beatrice Walthall sagt aber auch: "Es muss auch keine gänzliche Versorgung aus der Region sein, es hat schon einen riesigen Effekt, wenn es nur ein Teil ist." Johannes Erz hofft für seinen Teil, dass sich in Zukunft mehr Bauern auf den regionalen Ökolandbau einlassen, sodass Berlin und Brandenburg zumindest Stück für Stück besser regional versorgt werden können. Denn genügend Ackerfläche gäbe es.

Sendung: Inforadio, 22.06.2021, 07:00 Uhr