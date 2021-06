Satelliten für schnelleres Internet - Warum Musks "Starlink"-Projekt Fluch und Segen sein kann

Bild: imago images/F. Gaertner

15.06.21 | 12:02 Uhr

Es sind keine Ufos, diese hellen Punkte über Brandenburg, sondern das neue Großprojekt von Elon Musk: Das "Starlink"-Projekt soll Internet in entlegene Gebiete bringen. Kann Brandenburg davon profitieren? Von Nils Hagemann

Es ist ein kleiner Punkt, der langsam am Himmel durch die Dämmerung schwebt. Dann noch einer. Fast könnte man meinen, kleine Sterne sausen dicht an der Erde vorbei. Und noch einer. Eine ganze Reihe kleiner heller Punkte zieht sich jetzt über den Nachthimmel. Was im ersten Moment erscheint wie eine außerirdische Spezies, die nun doch endlich auf kleinen Ufos die Erde besucht, ist in Wahrheit eine Kette von Satelliten.



Sie gehören zum "Starlink"-Projekt des amerikanischen Unternehmers Elon Musk. Das Satelliten-Netzwerk soll schnelles Internet überall auf der Welt ermöglichen. 1.663 sind - stand Ende Mai - schon in der Umlaufbahn. Fast zwei Mal im Monat schickt die Musksche Raketenfirma "Spacex" ein neues Satellitenpaket ins All. Bis zum Jahr 2027 will "Starlink" 42.000 Satelliten in den Orbit bringen. Gut ein Drittel davon wurden von der US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) bereits genehmigt.

dpa/Patrick Pleul Fürstenberg in Brandenburg - Wenn die Schul-Digitalisierung aus dem privaten Keller kommt Wie wichtig digitales Lernen an Brandenburger Schulen ist, zeigt sich in der Corona-Krise deutlich: Ohne gute Internetverbindung und die nötige Ausrüstung kann der Fernunterricht nicht klappen. In der Realität wird vor allem improvisiert. Von Stefanie Brockhausen

Über den Clouds muss das Internet grenzenlos sein

Die Satelliten kommunizieren per Laser. Daten werden mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Zusammen sollen sie ein weltumspannendes Netz bilden, das Internet auch in entlegene Gebiete bringt. Der entscheidende Vorteil: Für Internet aus dem All braucht es keine Kabel. Anders als heute üblich, müssen Häuser und Handymasten also nicht mehr per Kupfer- oder Glasfaserkabel ans Netz angeschlossen werden, es reicht ein Empfangsgerät, welches das Internet aus dem All empfängt.



Internet für entlegene Gebiete. Das klingt wie ein Heilsbringer für Brandenburg. In Realität kann Brandenburg jedoch nur schwer von "Starlink" profitieren. "Gerade was auf dem Boden in den nächsten Jahren passieren wird, wird eine mächtige Konkurrenz gegenüber einem Satellitennetzwerk sein", sagt André Göbel, Geschäftsführer der Digitalagentur Brandenburg. Durch den Netzausbau in den kommenden Jahren wird das Internet in Brandenburg also schlicht zu gut sein, als dass "Starlink" zur Massenalternative werden könnte. Aber natürlich könne "Starlink" für Brandenburg eine Chance sein "insbesondere in Naturschutzgebieten oder in entlegenen Einzelfällen", sagt Göbel.

Kosten nicht unklar

Zudem ist "Starlink" noch immer in der Erprobungsphase. Nur ein Bruchteil der geplanten Satelliten ist bisher im Orbit, die wirkliche Auswirkung auf das Internet in Brandenburg ließen sich deshalb heute noch nicht abschätzen, meint Göbel. Klar ist auch: Die Internet-Versorgung Brandenburgs ist nicht das erste Ziel des Satelliten-Internets. Im Fokus stehen vor allem Entwicklungsländern oder Gebieten, in denen zum Teil noch gar kein Internet zur Verfügung steht und die Infrastruktur fehlt. Hier könnte "Starlink" ein wichtiges Puzzleteil sein. Entscheidend ist, wie viel das neuartige Internet am Ende wirklich kostet. "Starlink" lässt das bisher offen.

dpa/Jörg Carstensen Batteriefabrik - Tesla muss auch überarbeitete Bau-Unterlagen öffentlich auslegen Die nächste bürokratische Hürde für Autobauer Tesla: Das US-Unternehmen muss Unterlagen zur geplanten Batteriefabrik öffentlich auslegen. Ob es auch wieder einen großen Erörterungstermin gibt, ist unklar. Die Bürgerinitiative Grünheide fordert einen Baustopp.



Satelliten gefährden Wissenschaft

Doch schon jetzt können die Satelliten zum Problem werden. "Sie nehmen uns ein wenig den Eindruck des wirklichen Nachthimmels", sagt Tim Florian Horn, Planetariums Direktor der Stiftung Planetarium Berlin. Dabei sind die Satelliten mit bloßem Auge nur selten zu sehen. Denn damit wir sie von der Erde erkennen können, müssen sie von der Sonne angestrahlt werden. Der Winkel von Erde zu Sonne erlaubt das nur in der Dämmerung oder in den Morgenstunden. Nur dann sind ist die leuchtende Lichterkette für uns sichtbar.



Zudem haben die kleinen Satelliten einen Antrieb eingebaut, der sie nach dem Aussetzten im All langsam von der Erde wegfliegen lässt. Mit der Zeit werden sie dann noch schwieriger von der Erde zu erkennen sein. Was aber für den Hobby-Beobachter mit der Zeit zur seltenen Abend- oder Morgenbeobachtung wird, kann für Astrologinnen und Astrologen ein wirkliches Problem bei der Arbeit werden. Bei wissenschaftlichen Beobachtungen des Nachthimmels sind die Satelliten oft im Weg. "Die Satelliten werden jede längere Beobachtung beeinflussen und zum Teil auch die wissenschaftlichen Daten vernichten", sagt Horn.

dpa/Ina Fassbender Interview | Bildungsexperte - "Unser Bild von Unterricht wird sich völlig ändern" Manche Schulen kämpfen zum Ende des Schuljahres noch mit Technik und Know-how, andere haben sich reingefuchst. Bildungsfachmann Götz Bieber sagt: Digital-Unterricht ist eine große Bereicherung - wenn man weiß, wie es geht und die Ausstattung stimmt.

"Starlink" wird wohl ein Himmelsspektakel bleiben

Wie so oft, ist auch das "Starlink"-Projekt Fluch und Segen zugleich. Fluch für diejenigen, bei denen die wissenschaftliche Arbeit erschwert wird. Und Segen für diejenigen, die die Möglichkeit auf schnelles Internet bekommen.



Für die meisten Brandenburgerinnen und Brandenburger werden die kleinen, leuchtenden Punkte am Himmel wohl weiterhin ein seltenes Himmelsspektaktel bleiben. Für das es sich vielleicht sogar lohnt, mal ein wenig früher aufzustehen, um die Satelliten im Morgengrauen zu beobachten.



Sendung: 14.05.2021, Inforadio