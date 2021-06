Berlin-Deal mit Deutsche Wohnen und Vonovia - Immobilienexperten warnen vor Rückkauf kommunaler Wohnungen

imago images/Sabine Gudath Audio: Inforadio | 23.06.2021 | Ute Barthel | Bild: imago images/Sabine Gudath

24.06.21 | 06:04 Uhr

Um bezahlbaren Wohnraum zu sichern, will das Land Berlin 20.000 Wohnungen der Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia zurückkaufen. Ein teurer Spaß. In Neubau wäre das Geld besser investiert, meinen Immobilienexperten. Von Ute Barthel

Petra Storch wohnt im 13. Stock eines Hochhauses in der Siedlung Falkenhagener Feld. Vermieterin ist hier die Deutsche Wohnen. Für ihre 43-Quadratmeter-Wohnung bezahlt Petra Storch 270 Euro Netto-Kaltmiete. Allerdings kämpft sie seit ihrem Einzug mit Schimmel und undichten Fenstern. "Im Winter muss ich die Heizung voll aufdrehen und sitze hier dennoch mit Schal auf der Couch und friere", erzählt die Mieterin. Nach vielen Beschwerden wurde zwar der Schimmel beseitigt, aber die Fenster schließen immer noch nicht richtig. "Eigentlich müsste ich neue Fenster bekommen", meint Petra Storch. Aber bisher hat die Deutsche Wohnen die Fenster nicht ausgetauscht. In der Siedlung liege vieles im Argen, berichtet Heinz Troschitz vom Spandauer Mieterverein: "Es gibt einen massiven Instandhaltungsstau. Es ist seit Jahren nichts mehr gemacht worden." Er regt sich darüber auf, dass Berlin die Siedlung zurückkaufen will: "Jetzt zahlt der Steuerzahler, um diese Wohnungen wieder zu sanieren." Immerhin hat die Deutsche Wohnen nun einen Großteil der Fahrstühle repariert. Doch die 50 Jahre alten Häuser sehen dennoch heruntergekommen aus. Der Sanierungsbedarf erscheint hoch.

Bildagentur-online Vonovia und Deutsche Wohnen - Immobilienriesen bieten Berlin rund 20.000 Wohnungen zum Kauf an Berlin will den Zusammenschluss der Immobilienriesen Vonovia und Deutsche Wohnen nutzen, um Tausende Wohnungen zu kaufen. Der Berliner Mieterverein befürchtet, dass der Druck auf die Mieten durch die Fusion noch steigen wird.



Der Rückkauf kostet Milliarden

Für Berlin ergibt sich jetzt die Gelegenheit, die Siedlung im Falkenhagener Feld zurückzukaufen. Nach der Fusion haben Deutsche Wohnen und Vonovia ein Verkaufsinteresse signalisiert. Damit käme die Koalition ihrem Ziel, den kommunalen Bestand bis 2025 auf 400.000 Wohnungen zu erhöhen, einen großen Schritt näher. Auf der Einkaufsliste des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller und von Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD) stehen 20.000 Wohnungen der Wohnungsunternehmen Deutsche Wohnen und Vonovia, neben dem Falkenhagener Feld etwa auch die Thermometer-Siedlung in Lichterfelde. Beide Siedlungen gehörten einst der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GSW, die 2004 privatisiert wurde. "Wir können dann kaufen, wenn wir ungefähr zum Ertragswert kaufen", sagte Finanzsenator Matthias Kollatz auf einer Pressekonferenz Ende Mai. Eine Kaufsumme nannte er nicht. Nur so viel: Es werde teurer werden als die 2,1 Milliarden Euro für den Rückkauf des Stromnetzes.

dpa/Thilo Rückeis Wohnungskauf und "Mietendimmer" - Müller sieht wenig Änderungsbedarf bei Deal mit Immobilienkonzernen 20.000 Wohnungen bieten Deutsche Wohnen und Vonovia dem Land Berlin zum Kauf - für den Regierenden Müller offenbar ein unwiderstehliches Angebot. In einem Brief wirbt er bei den SPD-Spitzen um Zustimmung für einen Deal ohne große Forderungen an die Konzerne.

Experten fordern mehr Neubau

Damit setzt der Berliner Senat die falschen Prioritäten, findet Reiner Braun vom Wirtschaftsforschungsinstitut Empirica. Das Geld wäre seiner Ansicht nach besser in den Bau zusätzlicher neuer Wohnungen investiert. "Ich würde im Sinne des gesamten Mietwohnungsmarktes jedem Politiker empfehlen, primär das Angebot zu vergrößern und allenfalls sekundär eine Rekommunalisierung zu betreiben", sagt der 53jährige Volkswirt. "Wenn der Staat das Geld ausgibt, sollte er mehr Neubau tätigen, statt Bestände zu kaufen. Dann hab‘ ich ja auch mehr kommunale Wohnungen." Der Kauf von 20.000 Bestandswohnungen helfe den Wohnungssuchenden in Berlin wenig, findet auch Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Es ist an der Stelle die Frage, was man erreichen möchte. Möchte man eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erreichen im Sinne einer größeren Versorgung mit Wohnraum? Dann wäre es sinnvoller, entsprechend in neue Bauten zu investieren, um insgesamt das Angebot zu stärken", so Michelsen.

dpa/Carsten Koall Einigung im Koalitionsausschuss - Mietpreise für landeseigene Wohnungen in Berlin werden gebremst In den rund 340.000 kommunalen Wohnungen in Berlin bleiben die Mieten auf absehbare Zeit stabil. Darauf verständigte sich der Koalitionsausschuss. Die neuen Regelungen dienen als Ersatzlösung für den geplatzten Mietendeckel.



Kritik: Rückkauf-Preise sind zu hoch

Der Preis für den Rückkauf der einst kommunalen Wohnungen wird recht happig werden und ein Vielfaches über dem liegen, was Berlin durch die Privatisierung der Bestände eingenommen hat. Der Empirica-Geschäftsführer Reiner Braun errechnet den Ertragswert für drei Siedlungen, die auf der Einkaufliste stehen. Beim Ertragswertverfahren wird die Jahresnettokaltmiete mit einem sogenannten Kaufpreisvervielfältiger multipliziert. Für die Bestände der Deutschen Wohnen im Falkenhagener Feld errechnet Braun einen Ertragswert von 380 Millionen Euro bei 2.100 Euro pro Quadratmeter. In der Thermometersiedlung in Lichterfelde sind es 190 Millionen Euro und 2.200 Euro pro Quadratmeter. Für die 1.900 Wohnungen der Vonovia in der High-Deck-Siedlung in Neukölln ergibt sich ein Ertragswert von rund 308 Millionen und 2.400 Euro pro Quadratmeter.



Allerdings sei das nicht der Kaufpreis, erklärt Braun. Abgezogen werden müsse der Instandhaltungsrückstau und eventuelle Restschulden, die auf der Immobilie lasten. Doch selbst dann würde Berlin jetzt das Sechs -bis Zehnfache für den Rückkauf der Wohnungen zahlen, verglichen mit dem Erlös der Privatisierung der kommunalen Bestände Anfang der 2000er Jahre, schätzt der Wirtschaftswissenschaftler. "Damals war zusätzlich auch eine gewisse Notlage. Es gab Verkaufsdruck, was von den damaligen Käufern auch ausgenutzt wurde. Die Immobilienpreise in Berlin haben sich inzwischen vervierfacht. Es ist natürlich ein schlechtes Geschäft." Dem stimmt auch Claus Michelsen vom DIW zu: "Man hat in den 2000er Jahren das Tafelsilber verscherbeln müssen und hat jetzt natürlich einen Zeitpunkt am Markt erwischt, wo die Preise enorm gestiegen sind. Das alles ist eine Politik, um zu reparieren, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Und das ist jetzt eine sehr, sehr teure Politik."



Schuldenpolitik als Lösung der Wohnungskrise

Den Kauf der 20.000 Wohnungen sollen die Wohnungsbaugesellschaften durch Kredite finanzieren. Das werde die Spielräume für Investitionen in andere Bereiche reduzieren, befürchtet Claus Michelsen: "Denn dafür müssen Schulden aufgenommen werden und das belastet natürlich die Eigenkapital-Quote dieser Unternehmen. Und dementsprechend schwieriger wird es, Sanierungen vorzunehmen oder an anderer Stelle neu zu bauen."

Bei einem Ertragswert von 2.000 bis 2.500 Euro pro Quadratmeter würde der gesamte Ankauf 2,5 bis 3 Milliarden Euro kosten. Zum Vergleich: Bei aktuellen Baukosten von dreitausend Euro – sofern das Land das Grundstück bereitstellt – bis viertausend Euro (inklusive Grundstück) pro Quadratmeter, könnten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften für dieselbe Summe 10.000 bis 15.000 Wohnungen neu bauen, hat Reiner Braun errechnet. "Das heißt dann eben auch, dass 10.000 bis 15.000 Haushalte weniger ins Umland abwandern müssen, wenn sie eine Wohnung suchen." Die Wohnungsbaugesellschaften wollten sich auf die Anfrage von rbb24 Recherche nicht zu den Ankaufsplänen äußern. Auch von den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Finanzen gab es keine Stellungnahme. Begründung: Die laufenden Prüfungen der Bestände müssten erst abgeschlossen werden. Petra Storch in der Siedlung im Falkenhagener Feld hofft zwar, dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft als neue Vermieterin ihre Wohnung endlich saniert. Aber noch ist sie skeptisch: "Ich glaube es erst, wenn es wirklich passiert."

Sendung: Abendschau, 23.06.2021, 19:30 Uhr