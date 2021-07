Das Gastgewerbe in Brandenburg hat in der Corona-Pandemie jeden achten Mitarbeiter verloren. Gab es in Hotels, Pensionen und Restaurants Ende des Jahres 2019 noch rund 40.000 Beschäftigte, so waren es ein Jahr später nur noch 35.000, sagte Christian Henkes, Sprecher der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg, am Montag dem rbb.

Die meisten Mitarbeiter, die das Gastgewerbe verließen, seien anderswo untergekommen, etwa in Seniorenheimen, Arztpraxen oder bei Paketdiensten. Die Arbeitsagentur appelliere an das Gastgewerbe, in Zukunft auch Fachkräften über 50 Jahren wieder mehr Chancen zu geben, so Henkes.