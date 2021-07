Wer sich in den vergangenen Monaten im landespolitischen Berlin umhörte, traf selten auf Leute, die sich von dem Mega-Deal von Vonovia und Deutsche Wohnen euphorisiert zeigten. Allenfalls die mit dem Geschäft verknüpften Zusagen an Mieterinnen und Mieter sowie ans Land wurden positiv gewertet: mittelfristige Mietenstabilität und 20.000 Wohnungen als Kaufangebot ans Land. Das tauchte die Pläne in ein sanftes, verlockendes Licht. Vor allem aus Marketingsicht war das für beide Konzerne ein wichtiger Schachzug.

Da nahm die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" gerade Fahrt auf. Die Aktivisten skizzierten das Bild von Großkonzernen, die auf Kosten von Mietern ihre Anleger befriedigen und deshalb enteignet werden sollten. Über die Frage, ob Enteignungen ein geeignetes Mittel wären, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen, wird seitdem leidenschaftlich diskutiert - und mündet Ende September in einem Volksentscheid.

Erfreulich für Mieterinnen und Mieter ist, dass sowohl Vonovia als auch die Deutsche Wohnen noch vor dem endgültigen Scheitern zusicherten, dass sie an den zugesagten Mietbegrenzungen trotzdem festhalten würden. Auch hier ist das Signal der beiden Unternehmen klar: Seht her, wir sind nicht die Bösen, für deren Enteignung ihr stimmen müsstet.

Doch auch bei einer Fusion hätte das auf dem Berliner Wohnungsmarkt keine großen Veränderungen bedeutet: Zusammen halten beide Unternehmen mit ihren rund 150.000 Wohnungen in der Hauptstadt gerade mal rund zehn Prozent des Bestands. Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften besitzen mehr als doppelt so viele.

Dass die Nummer Eins auf dem deutschen Immobilienmarkt nun nicht mit der Nummer Zwei zum größten Immobilienkonzern Europas verschmilzt, ist so gesehen also keine Tragik. Die Machtanhäufung, die manche befürchtet hatten, findet erstmal nicht statt.

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" knackt die letzte Stufe zum Volksentscheid. Die Berliner können am 26. September darüber abstimmen, ob sie Immobilienunternehmen vergesellschaften wollen. Doch der Plan hat auch Tücken. Von Iris Sayram

Was das Angebot an Berlin angeht, den beiden Unternehmen 20.000 Wohnungen abzukaufen, gilt weiterhin, was auch schon vorher galt: Augen auf beim Immobilienkauf. Darauf zumindest drängen Grüne und Linke in der rot-rot-grünen Koalition. Sie standen der Offerte ohnehin von Anfang an skeptisch gegenüber, weil die SPD mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller dieses Geschäft quasi als ihren Solo-Erfolg verkündete und die Koalitionspartner dabei auf der Zuschauertribüne platzierte.

Ob es am Ende dazu kommt, dass Berlin die Wohnungen kauft, ist für die Entspannung des Wohnungsmarkts eher nachrangig. Absehbar ist, dass die Koalition in der heißen Phase des Wahlkampfs darüber noch ins Streiten geraten könnte. Gerade erst erneuerte die SPD ihre Aussage, wie wichtig der Ankauf für die Stadt sei. Es ist ein Pfund, mit dem die Sozialdemokraten bei den Wählerinnen und Wählern wuchern wollen - was sich Grüne und Linke allerdings kaum widerstandslos gefallen lassen dürften.