Die Probleme beim Lieferdienst Gorillas mit Teilen seiner Belegschaft dauern an. Mitarbeiter des Unternehmens protestierten am Mittwoch in zwei Berliner Bezirken erneut gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Dieses Mal richtete sich der Groll gegen die Arbeitskleidung, die nicht wetterfest sei, sowie gegen zu kleine Pausenräume.

Rund 30 "Rider", so nennen sich die Fahrer von Gorillas, legten vor dem Lagerhaus in der Muskauer Straße in Kreuzberg am späten Abend die Arbeit nieder. Sie forderten vor allem wetterfeste Regenkleidung für ihre Kolleginnen und Kollegen in der Filiale in Pankow. Doch auch sie selbst hätten Probleme bei Regen und Unwetter.

"Regenjacken und Regenhosen gibt es hier zwar, aber sie sind sehr schmutzig. Wir möchten sie nicht tragen, aber wir müssen", sagte Fahrerin Zehra gegenüber rbb|24. Außerdem gebe es die Kleidung nicht in allen nötigen Größen. Zehra ist Mitglied des "Gorillas Workers Collective", eine Gruppe, die sich nach eigenen Angaben für die Rechte von Gorillas-Mitarbeitern einsetzt und vor allem in sozialen Medien sehr aktiv ist.



Am Nachmittag hatten bereits mehrere Fahrerinnen und Fahrer vor dem Gorillas-Lagerhaus in der Elsa-Brändström-Straße in Pankow ihre Arbeit wegen ähnlicher Gründe zeitweise niedergelgt, wie der Tagesspiegel berichtete.