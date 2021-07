Größtes rein veganes Hotel in Deutschland eröffnet in der Prignitz

Immer mehr Menschen bevorzugen einen nachhaltigen Lebensstil. Auch Hotels und Restaurants folgen dieser Entwicklung. In Lenzen in der Prignitz öffnet jetzt Deutschlands größtes rein veganes Hotel. Von Britta Streiter

Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass das Burghotel wieder durchstartet – mit einem innovativen, nachhaltigen Konzept. Seit 2007 war es schon als Biohotel zertifiziert. Der neue Betreiber Jonas Mog, gebürtiger Schwabe, ist erst 27 Jahre alt. Er hat bereits für Hotels in Berlin und Dresden, aber auch in Österreich und auf den Seychellen gearbeitet. Auch zwei Hotel-Neueröffnungen hat er begleitet. Für Lenzen hat er eine neue Marke gegründet: Ahead- Hotel ist auf einem Schild am Eingang zu lesen.

Das Storchenpaar mit den drei Jungen im Nest am Eingang der Lenzener Burg bekommt nur wenig vom Trubel um sie herum mit. Hier und da pinselt der Maler noch an den Wänden, Terrasse und Park werden auf Vordermann gebracht, und in der Küche testet Chefkoch Jonathan Gebhardt Gerichte, die auf die Speisekarte kommen sollen: "Ich koche gerade ein Geschnetzeltes aus Seitan mit Kräuterseitlingen und Zwiebeln, und das löschen wir gleich mit Weißwein ab."

"Ahead, auf Deutsch voraus, heißt, dass wir in bestimmten Dingen, zum Beispiel bei der Nachhaltigkeit und Ernährung, Vorreiter für andere Hoteliers und Gastronomen sein und dafür werben wollen, einen pflanzlichen und achtsameren Weg einzuschlagen", so Jonas Mog. Das soll überall zu spüren sein. Auf jedem der rund 40 Zimmer gibt es eine Yogamatte. Das Teehaus im Park steht offen für Yoga- und Mediation, es werden auch Kurse angeboten.

Einen besseren Standort hätte der 27-Jährige nicht finden können: "Wir haben uns nach einem Ort umgeschaut, wo die Natur schön und der gut gelegen ist. Wir sind hier genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Das ist für unsere Zielgruppe, also die Gäste aus der Stadt, ein enormer Vorteil. Die können gut mit Auto oder Zug anreisen", so Mog. "Ich glaube, dass der Urlaub in Deutschland inzwischen an Bedeutung gewonnen hat, und viele, die vorher vielleicht nach Mallorca geflogen sind, überlegen jetzt vielleicht, ob sie mal in die Prignitz fahren."

Wie ein roter Faden soll sich der nachhaltige Gedanke durch alle Bereiche ziehen, vom Keller bis zum Dach. Das geht beim Essen und den Getränken los, über die Ausstattung in den immern bis hin zu Freizeitangeboten. So sind zum Beispiel Shampoo und Duschbad rein pflanzlich, Speise- und Visitenkarten sind aus Graspapier, die Bluetooth-Boxen auf den Zimmern bestehen aus Kork und die Leihfahrräder aus Bambus. Wer das Toilettenpapier nutzt, fördert Projekte für Menschen, die bisher keinen Zugang zu Toiletten haben. Und wer das hoteleigene Wasser trinkt, unterstützt den Brunnenbau in Ländern, wo es kein sauberes Trinkwasser gibt.