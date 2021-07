Wärmewende in Berlin - Vattenfalls Wette auf Wasserstoff

15.07.21 | 06:10 Uhr

Ohne saubere Fernwärme kann Berlin sich seine Klimaschutz-Ziele abschminken. Der Energiekonzern Vattenfall will mit Erdgas eine Brücke ins grüne Wasserstoff-Zeitalter schlagen. Aktivisten warnen vor einem doppelten Etikettenschwindel. Von Jan Menzel

Der Song fängt schon mal gut an: "Ein paar Palmen in Berlin, ist doch geil oder nicht?!" rappt Julian Frisch ins Mikrofon. Seine Bühne ist die Michaelbrücke über die Spree. Neben ihm liegt ein aufblasbarer Wasserball mit dem Motiv des Planeten. Auf dem Gehweg haben Frisch und ein Dutzend Mitstreiter ein Transparent ausgebreitet. "Hier entsteht die nächste Hitzewelle", steht darauf. Eine Anspielung auf das Werbebanner am anderen Ufer der Spree. Dort ragen die drei Schornsteine des Heizkraftwerks Mitte in den Berliner Himmel und Kraftwerksbetreiber Vattenfall wirbt mit dem Slogan "Hier sehen sie die Energiewende bei der Arbeit."

Das Bündnis GasExit und die Umweltschützer von Robin Wood wollen mit ihrer Bürgersteig-Aktion zeigen, was aus ihrer Sicht bei der Energiewende in Berlin falsch läuft. Oder wie es im Song von Julian Frisch heißt: "Erdgas ist die neue Kohle - das ist so, als ob du Pest mit Cholera bekämpfst." Frisch war vor acht Jahren schon mit auf der Straße, als das Volksbegehren "Neue Energie für Berlin" dem Energiekonzern Vattenfall das Stromnetz abnehmen wollte. Jetzt ist der Aktivist wieder da und nun geht es um das Erdgas. Vattenfall will mit diesem Energieträger die Zeit überbrücken, bis ausreichend erneuerbare Energien verfügbar sind. Allerspätestens 2030 endet die Ära der Steinkohle in Berlin. Das ist beschlossene Sache. Das Heizkraftwerk Moabit soll künftig mit zertifizierter Biomasse befeuert werden. Am Standort Reuter West will Vattenfall das alte Kohlekraftwerk stilllegen und ein großes Gaskraftwerk bauen.

Für Klimaktivisten ist Erdgas nur ein weiterer fossiler Energieträger

Als Konzernleiter für Energiewirtschaft ist Markus Witt einer der Architekten für den Umbau dieser elementaren Infrastruktur. Sein Unternehmen hat zusammen mit der Umweltverwaltung 2019 eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. Die Studie habe gezeigt, dass ein großer Teil der Wärme aus Biomasse, Erdwärme und der Abwärme von Fabriken erzeugt werden könne. "Es bleibt dann aber ein Rest, den wir decken müssen", stellt Witt nüchtern fest: "Wir wollen schließlich unseren Kunden warme Wohnungen im Winter garantieren." Das Gute am Erdgas, das diese Energielücke schließen soll, sei: "Damit halbieren wir die Emissionen der Steinkohle", so Witt. Für die Klimaktivisten ist das Erdgas dagegen ein fossiler Energieträger, dessen Ruf besser ist als seine tatsächliche Klimabilanz. Von einem "großen Etikettenschwindel" spricht Julian Frisch und hält der Energiewirtschaft vor, neue Erkenntnisse "knallhart" zu ignorieren. Die Deutsche Umwelthilfe hatte kürzlich 14 Erdgas-Anlagen mit Spezialkameras untersucht und dabei nach eigenen Angaben überall Methan-Lecks entdeckt. Methan ist unbestritten ein Top-Klimakiller und um ein Vielfaches schädlicher als Co2. Dass bei der Nutzung von Erdgas Methan entweicht, ist ebenfalls eine Tatsache.



Wie sehr das die Bilanz von Erdgas gegenüber der Steinkohle verschlechtere, sei aber schwer zu sagen, weil es an Daten fehle, schränkt Joscha Steinbrenner, Experte für Energie und Klimaschutz beim Umweltbundesamt, ein. Aber Steinbrenner gibt auch zu bedenken: "Die Nutzung von Erdgas in Wärmenetzen führt nicht automatisch in Richtung Klimaneutralität. Wenn die Umstellung nicht richtig vorbereitet wird, ist Gas eher eine Krücke als eine Brücke."

Vattenfall-Eigentümer Schweden verlangt Klimaschutz

Michael Efler, linker Energiepolitiker im Abgeordnetenhaus, hat sich dagegen für die zweite Möglichkeit, die Brücke, entschieden. Efler, einer der Köpfe hinter dem Energie-Volksentscheid von 2013, gehört nicht gerade zu den "natürlichen" Freunden des Vattenfall-Konzerns. "Es ist nicht einmal zehn Jahre her, da wollte Vattenfall hier ein Kohlekraftwerk bauen", erinnert sich Efler. Doch der Konzern habe seitdem gelernt, zum einen weil die Klimabewegung Druck gemacht habe, zum anderen weil der schwedische Staat als Eigentümer Klimaschutz verlange.

Efler geht davon aus, "dass wir nicht ganz an Erdgas als einem Teil für den Kohle-Ersatz vorbeikommen." Allerdings dürfe Erdgas nur bis 2040 genutzt werden. Ab diesem Datum müsse die Wärme klimaneutral erzeugt werden, fordert Efler. Er hofft genau wie Vattenfall darauf, dass zukünftig grüner, also regenerativ erzeugter Wasserstoff verfügbar ist. Daher will der Kraftwerksbetreiber das neue Gaskraftwerk Reuter West von Anfang an so konzipieren, dass die Turbinen von Erdgas auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Berliner Kraftwerke könnten direkt an eine Wasserstoff-Pipeline von Rostock nach Sachsen angeschlossen werden, sagt Vattenfall-Manager Witt. Und auch wenn man noch ganz am Anfang stehe, sei das doch ein "sehr schwungvoller und guter Anfang", findet Witt. Die EU und die Bundesregierung hätten schließlich Wasserstoff als den Energieträger der Zukunft identifiziert und seien bereit, Milliardenbeträge zu investieren.



Vattenfall setzt auch auf importierten Wasserstoff

Der grüne Abgeordnete Stefan Taschner kann bislang aber nur "viele Ideen" erkennen. "Eine Strategie, wie wir Wasserstoff zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung stellen können, sehe ich noch nicht", so der Energieexperte. Eine Wasserstoff-Produktion in trockenen Regionen der Erde wie Nordafrika verbiete sich, weil dafür neben erneuerbarer Energie auch Süßwasser gebraucht werde, sagt Taschner. Vattenfall setzt aber - Stand heute - auch auf importierten Wasserstoff, ohne schon sagen zu können, welche Länder diesen liefern werden. Für den grünen Energieexperten ergibt sich daraus ein weiteres Manko der vermeintlich nachhaltigen Energie: Lange Lieferwege mit dem Schiff würden sich unweigerlich negativ auf die Co2-Gesamtbilanz des Wasserstoffs auswirken.

Wer heute davon ausgehe, dass in wenigen Jahren ausreichend, nachhaltig und klimaneutral hergestellter Wasserstoff zur Verfügung stehe, gehe eine "Wette" ein, warnt der Grüne Taschner. Zumal Kraftwerksbetreiber wie Vattenfall nicht die einzigen seien, die ihre Hoffnungen auf Wasserstoff setzen. Luftfahrt und Stahlindustrie - überhaupt energieintensive Industrien - planen den teuren und bislang raren Energieträger ebenfalls schon fest für die Zukunft ein. Fachleute wie Joscha Steinbrenner vom Umweltbundesamt mahnen daher zu Realismus. "Wasserstoff sollte als der Champagner der Energiewende betrachtet werden", sagt Steinbrenner, da noch nicht absehbar sei, "ob und wann" er in Mengen und zu günstigen Preisen zur Verfügung stehe.

Efler kritisiert "Fehlanreiz" der Bundesregierung.

Für Vattenfall ergibt es wirtschaftlich dennoch Sinn, den Weg von der Kohle über das Erdgas hin zum Wasserstoff einzuschlagen. "Das Förderregime auf Bundesebene belohnt Kraft-Wärme-Kopplung bei Erdgas", sagt der Linken-Abgeordnete Efler und kritisiert einen "Fehlanreiz" der Bundesregierung. Auch für Frisch und die anderen Klimaaktivisten auf der Michaelbrücke sind diese Subventionen, mit denen der Kohleausstieg unterstützt werden soll "Geld für Gestern". Statt weiter große Kraftwerke für fossile Energieträger zu bauen, sollten die Geothermie sowie industrielle Abwärme- und Flusswärmepumpen im großen Stil genutzt werden. "Und natürlich müssen wir uns auch über den Wärmebedarf Gedanken machen", sagt Frisch. Was nichts anderes bedeutet, als noch stärker Energie einzusparen.

