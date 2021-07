Die Fluglinie Scoot - eine Low Cost-Tochter von Singapore Airlines - bietet ab dem 10. August dreimal wöchentlich Flüge zwischen Berlin und Singapur an. Das hat die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) am Mittwoch mitgeteilt.

Zunächst ist eine Zwischenlandung in Athen vorgesehen. Sobald sich die Reisesitution in der Corona-Krise weiter entspannt hat, soll der Flug Non-stop durchgeführt werden. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sah in der Ankündigung von Scoot ein positives Zeichen. Das Interesse, den BER in die Flugpläne aufzunehmen, steige derzeit bei vielen Airlines. "Das zeigt, dass die Hauptstadtregion auch nach der Corona-Pandemie ein wirtschaftlich attraktives Ziel für die Fluggesellschaften ist und am BER auch in den nächsten Monaten weitere Reiseziele dazukommen werden", so Lütke Daldrup.