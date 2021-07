Ehrgeiziges Luftfahrt-Projekt - Flugzeuge sollen am Flugplatz Schönhagen emmissionsfrei fliegen können

Bild: rbb/Goligowski

24.07.21 | 11:37 Uhr

Fliegen, aber nachhaltig: Der Flugplatz Schönhagen will sich neu erfinden. Unter anderem sollen künftig vor Ort grüne Treibstoffe produziert werden. Die Betreiber sehen eine einmalige Chance. Von Alexander Goligowski

Im Zehn-Minuten-Takt starten und landen ein- oder zweimotorige Propellermaschinen auf dem Flugplatz Schönhagen nahe Trebbin. Er ist der zweitgrößte Verkehrsflugplatz für kleine Flugzeuge in Deutschland. Und man kann ihn getrost als europäisches Drehkreuz bezeichnen. Viele große Firmen mit Sitz in Berlin haben hier ihre Mitarbeiter-Jets. 45.000 Flugbewegungen im Jahr zählt Geschäftsführer Klaus-Jürgen Schwahn. Seit 20 Jahren steht er an der Spitze des kommunalen Unternehmens, an dem der Landkreis Teltow-Fläming 99,5 Prozent der Anteile hält und Trebbin den Rest. Trotz des Erfolgs weiß Schwahn, dass sein Flugplatz in der jetzigen Form ein Auslaufmodell ist. "Derzeit haben wir die Wandlung zu einer komplett neuen Luftfahrt mit neuen Luftfahrzeugen, mit neuen Antriebskonzepten und neuen Mobilitätskonzepten", sagt Schwahn. Regionalflugplätze könnten in Zukunft wichtiger werden und sein Flugplatz soll dabei nicht den Anschluss verlieren.

rbb Hochwasserschutz in Brandenburg - Landesumweltamt scannt Deiche per Flugzeug mit Lasertechnik Früher mussten Deichläufer die Hochwasser-Schutzanlagen zu Fuß abgehen, heute kommt moderne Technik zum Einsatz: ein Flugzeug mit hochauflösenden Kameras, welche die Deiche auf Schwachstellen scannen. Michael Lietz ist mitgeflogen.



Neue Antriebsformen müssen her und neue Kraftstoffe

Emissionsfreies Fliegen heißt das Zauberwort, das in Schönhagen die Runde macht. Das sei eine riesige Chance zunächst für die kleinen Flugplätze, da ist sich Andreas Timmerman von der Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz (BBAA) sicher. Die BBAA ist ein regionaler Wirtschaftsverband der Luft- und Raumfahrtindustrie. Zusammen mit ihm will Klaus-Jürgen Schwahn dies in Schönhagen Realität werden lassen. "Wenn das mit den kleineren Flugzeugen und Flugplätzen gelingt, dann sollten wir auch in der Lage sein, das zu skalieren für größere Flugzeuge und Flughäfen, um dann irgendwann die gesamte Luftfahrt emissionsfrei zu gestalten", so Timmermann.

Andreas Timmermann (li) und Klaus-Jürgen Schwahn auf dem Flugplatz in Schönhagen

Der Anteil des Luftverkehrs an den Treibhausgasemissionen in der EU beträgt laut europäischer Umweltagentur etwa vier Prozent. Das klingt nach vergleichsweise wenig, ist aber zwischen 1990 und 2017 um 129 Prozent gestiegen. Und auch diese vier Prozent müssen weg, damit die EU das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten kann. Neue Antriebsformen müssen her und neue Kraftstoffe. Geht es nach Andreas Timmer und nach Flugplatzgeschäftsführer Schwahns, soll Schönhagen ein klimaneutrales Modell für die Welt werden.

dpa/H. Schmidt Innovationspreis Berlin Brandenburg 2020 - Stahlspeicher für die Energiewende Sechs Unternehmen aus der Region sind in diesem Jahr mit dem renommierten Innovationspreis Berlin Brandenburg ausgezeichnet worden. Franziska Ritter über eine prämierte Geschäftsidee, die die Klimabilanz von Wohnquartieren verbessern soll.

Wasserstoff dank Sonnenenergie vor Ort produzieren

Der Plan ist ambitioniert. Am Rand des 160 Hektar großen Flugplatzgeländes soll auf einer Fläche von zwölf Hektar ein Solarfeld entstehen. Mit dem Strom aus Sonne soll noch vor Ort Wasserstoff erzeugt werden. Weitere Anlagen filtern CO2 aus der Luft und in einem Reaktor – Power-to-Liquid-Verfahren genannt – wird aus beidem zusammen synthetisches Kerosin. Eine ganz neue Flughafeninfrastruktur könnte entstehen, die für den Flugbetrieb sowohl Strom als auch Wasserstoff (H2) und synthetisches Kerosin zur Verfügung stellt. Alle drei Energieträger kommen theoretisch für Flugzeugantriebe in Frage auf unterschiedlichen Einsatzgebieten. Wasserstoff käme eher für Kurz- und Mittelstreckenflüge zum Einsatz und synthetisches Kerosin für Langstreckenflüge. "Die Flugzeuge selbst werden anders aussehen, aber auch die gesamten Services am Flughafen werden sich verändern, werden entwickelt und zertifiziert werden müssen. Genau diese Vorarbeit wollen wir in Schönhagen leisten", beschreibt Andreas Timmermann den Plan. Schon jetzt kann Flugzeugtreibstoffen bis zu 50 Prozent synthetisches Kerosin beigemischt werden. Allerdings wird dies kaum gemacht, da die Kosten noch zu hoch sind.

Blick auf den Tauer – im Jahr starten und Landen circa 45.000 Flugzeuge in Schönhagen.

Wie viel das Pilot-Vorhaben kostet, wie die technische Umsetzung aussieht und welche Zulassungen benötigt werden, soll jetzt eine Studie unter Federführung der Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz (BBAA) klären. Sie läuft aktuell und wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium finanziert die Modellrechnung. Auch die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg beteiligt sich und liefert Daten vom BER, damit die Machbarkeit nicht nur für kleine Flugplätze, sondern auch für große Flughäfen geklärt werden kann. Andreas Timmermann glaubt, dass bereits 2022 in Schönhagen gebaut werden kann.

rbb Landkreis Barnim - Feuerwehr in Oderberg stellt auf Solar-Betrieb um Die Feuerwehr in Oderberg (Landkreis Barnim) löscht nicht mehr nur Brände. Sie ist auch unter die Stomerzeuger gegangen. Seit Freitag produzieren Solarpanele auf dem Dach des Gerätehauses Energie. Es ist das erste Projekt dieser Art im Barnim.

Die Region als Kompetenzzentrum für emissionsarmes Fliegen

Die Pläne der regionalen Luftfahrtbranche gehen aber noch weiter. Timmerman stellt sich Brandenburg und Berlin als ganze Kompetenzregion für emissionsarmes Fliegen vor: "Wir haben Flugzeughersteller hier, wir haben große Triebwerksentwickler hier, wir haben die Forschung hier. Wenn alle Partner gut zusammenarbeiten, dann haben wir die Chance, Brandenburg und Berlin zu Kompetenzregion zu machen." Derzeit arbeiten circa 17.000 Menschen in der regionalen Luftfahrtbranche. Neue Studiengänge an der BTU Cottbus-Senftenberg, an der TH Wildau und an der TU Berlin sind in Planung. Fünf Flugzeughersteller in der Region, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben, entwickeln neue Modelle. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der erste Flieger, der mit drei verschiedenen Antrieben - Strom, Wasserstoff, synthetisches Kerosin - funktioniert, aus Brandenburg kommt", sagt Andreas Timmermann. Dreh- und Angelpunkt kann der Flugplatz Schönhagen werden, wo theoretische Wissenschaft und Visionen zum Modellprojekt würden. Auch wenn wohl noch 30 Jahre vergehen werden, bis die Luftfahrt weitestgehend emmissionsfrei funktioniert: Für Brandenbrug und Berlin kann Schönhagen eine große wirtschaftliche Chance sein.

Sendung: Antenne Brandenburg, 22.07.2021, 15:40 Uhr