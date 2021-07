Umstrittene Grenzwerte - Auf welche Hürden die Brandenburger Nutzhanf-Bauern stoßen

rbb/Haase-Wendt Audio: Antenne Brandenburg | 02.07.2021 | Björn Haase-Wendt | Bild: rbb/Haase-Wendt

04.07.21 | 09:58 Uhr

Auf Brandenburger Feldern könnte Nutzhanf heimisch werden: Er gilt als robust und vielseitig einsetzbar. Doch die Hürden bei Anbau und Vermarktung sind hoch, das wurde bei einem Treffen von Landwirten und Vermarktern deutlich. Von Björn Haase-Wendt

Bio-Landwirt Wilhelm Schäkel steht im strömenden Regen auf seinem Nutzhanffeld bei Zempow, einem Ortsteil von Wittstock (Dosse), umringt von zahlreichen Landwirten und Vermarktern. Einer von ihnen zückt sein Handy, schießt ein Foto und sagt: "In Berlin glaubt uns das keiner, dass hier in Brandenburg solch ein Feld ist." Dabei ist der Nutzhanf für die Zempower längst Alltag. Seit über fünf Jahren versucht sich Wilhelm Schäkel am Anbau und gilt damit als einer der Pioniere in Brandenburg. In diesem Jahr baut er mehrere Sorten Nutzhanf auf 23 Hektar als Hauptfrucht und 30 Hektar als Zwischenfrucht an.



"Wenn man Klimaschutz ernst nimmt, braucht man Pflanzen die viel Kohlenstoff speichern und auch dem Boden zur Verfügung stellen können", sagt er zu seiner Motivation. Immer wieder fällt beim Hanf-Feldtag des Landschaftspflegeverbandes Prignitz Ruppiner Land e.V. das Stichwort "Klimapflanze".

dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Pflanze im Trend - Brandenburger Regierung will Nutzhanf voranbringen Vielseitig verwendbar, ökologisch, zäh auch im Klimawandel: Hanf hat nach Ansicht der Brandenburger Regierungsfraktionen viele Vorteile. Wäre da nicht das psychoaktive THC. Im Landtag wurde am Mittwoch erörtert, wie der Anbau trotzdem gepusht werden könnte.

Klimapflanze Nutzhanf?

Denn der Nutzhanf kann für die Landwirte in Brandenburg eine Chance sein - vor allem in Reaktion auf die zunehmende Trockenheit. "Hanf braucht zu Anfang des Wachstums viel Wasser, kann danach aber sehr sparsam damit umgehen und hält auch durch, wenn es trocken wird", sagt Schäkel.



Eine zusätzliche Bewässerung in den wärmeren Monaten ist nicht notwendig, auch weil die Wurzeln tief ins Erdreich wachsen - bis zu zwei Meter. "Das Wasser sucht er sich", so der Landwirt. Die Pflanze sei weitgehend anspruchslos, wachse auf fast jedem Boden und sorge durch ihre Beschattung und das Blattgrün für ein gutes Mikroklima. Auch bei der Bodenqualität ergeben sich durch die tiefen Wurzeln Vorteile, sagt Juliane Jammer, die mit ihrem Bruder in Lenzen in der Prignitz einen Landwirtschaftsbetrieb führt. "Der Nutzhanf macht den Boden durchlässiger, mehr Sauerstoff kann aufgenommen und Stickstoff gehalten werden."



Für die Fruchtfolge sei der Nutzhanf deshalb durchaus attraktiv. "Selbst wenn ich ihn nur als Zwischenfrucht anbauen würde, habe ich danach zum Beispiel beim Kartoffelanbau auf dem Feld bis zu 20 Prozent mehr Ertrag." Die Landwirtin will deshalb im kommenden Jahr den Anbau von Nutzhanf auf einem Feld testen.

Schäkel baut auf 23 Hektar Nutzhanf als Hauptfrucht, auf 30 Hektar als Zwischenfrucht an.

Strenge Kontrollen und Grenzwerte

Doch die Hürden sind hoch, auch wenn der Brandenburger Landtag im April beschlossen hat, den Anbau und die Verarbeitung von Nutzhanf stärken zu wollen. Das zeigt sich immer wieder beim Hanf-Feldtag in Zempow. Vor allem die enge Bindung an das Betäubungsmittelgesetz sei ein Problem, erklärt Andrew Förster, der beim Landschaftspflegeverband Prignitz Ruppiner Land die Hanf-Projektgruppe leitet und seit gut drei Jahren ein Kompetenznetzwerk aufbaut.



Die Landwirtschafts-Betriebe müssen den Anbau anmelden, werden streng kontrolliert und müssen bestimmte Grenzwerte einhalten. Die angebauten Pflanzen dürfen maximal 0,2 Prozent des rauscherzeugenden THC beinhalten. Wird der Wert überstiegen, ist die Ernte nicht zu gebrauchen. "Die wird beschlagnahmt, ist weg, es gibt keine Kompensation und obendrauf noch ein Strafverfahren - das ist ein ernsthaftes Problem", erläutert Förster. Auch Wilhelm Schäkel kennt das Problem. Durch die schwankenden Werte beim Wachstum und den damit verbundenen Überschreitungen verliere er teils bis zu 30 Prozent seiner Ernte.



Die Landwirte wünschen sich eine Anhebung der Grenzwerte, zum Beispiel nach dem Schweizer Vorbild, wo der Wert bei einem Prozent liegt. Dabei gehe es nicht um die Legalisierung von Hanf als Droge.



Allerdings stehen die Chancen für eine Lockerung vorerst schlecht. Erst Ende Juni hatte der Bundestag einen Antrag von Linken und Grünen abgelehnt. Die beiden Fraktionen wollten höhere THC-Grenzwerte und eine Rechtssicherheit für die Anbaubetriebe.

Andrew Förster vom Landschaftspflegeverband

Fehlende Verarbeitungsmöglichkeiten

Ein weiteres Problem sind die derzeit noch wenigen Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten für Nutzhanf-Landwirte in der Region - obwohl der Norden Brandenburgs und Teile der Müritz-Region beim Anbau Vorreiterregionen sind. "Im Umkreis von rund 100 Kilometern wird hier pro Jahr auf 2.000 bis 3.000 Hektar Nutzhanf angebaut", sagt Andrew Förster vom Landschaftspflegeverband.



Wilhelm Schäkel produziert aus seinen Pflanzen unter anderem Öl aus den Körnern, Hanfmehl und Tee. Vereinzelt verkauft er das Hanfstroh direkt an Handwerker als Dämmstoff. Den großen Wurf macht er damit aber nicht.



Der Zempower hofft vor allem auf die Baustoffbranche. "Um Masse zu verkaufen, müsste der Markt erschlossen werden. Für Hanfdämmwolle und Hanfkalksteine für den Hausbau", sagt Schäkel und fügt an: "Dann kann man auch mehr Hektar machen, weil vom Tee kann keiner so viel trinken, wie wir auf dem Acker erzeugen." Auch für die Papiererzeugung oder als Alternative zum Plastik sei der Nutzhanf aufgrund des hohen Zelluloseanteil attraktiv, doch bislang sei das nur ein Nischenprodukt. Der Landschaftspflegeverband Prignitz Ruppiner Land will weiter ein Kompetenznetzwerk aufbauen, um Landwirte und potenzielle Verarbeitungsbetriebe besser zusammenbringen zu können - damit eine der ältesten Nutzpflanzen in Brandenburg stärker Fuß fassen kann.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.07.2021, 17:12 Uhr