Beschäftigte der Berliner Krankenhausunternehmen Vivantes und Charité haben am Freitag ihre Warnstreik-Aktionen in Berlin fortgesetzt. "Wir brauchen mehr Personal, damit sich die

Situation in den Krankenhäusern entspannt", forderte Frank Wolf, Fachbereichsleiter bei der Gewerkschaft Verdi, die zu den Aktionen aufgerufen hatte. "Außerdem müssen die Beschäftigten in den Tochterunternehmen endlich so bezahlt werden wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Mutterkonzernen."

Am Nachmittag wollten sich die Streikenden im Fußballstadion An der Alten Försterei in Köpenick treffen. Der FC Union hatte seine Heimstätte dafür zur Verfügung gestellt.