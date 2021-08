Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg ist im August gesunken. Nach Angaben der Agenturen für Arbeit waren in den Jobcentern Berlins rund 196.000 Arbeitslose gemeldet, gut 4.650 Personen weniger als noch im Vormonat (Juli 2021) und 18.144 weniger als im August 2020.



In Brandenburg zeigte sich ein ähnlicher Trend: Dort waren es im August knapp 75.500 Arbeitslose, und damit 2.450 Personen weniger als im Juli 2021 und 10.628 weniger als im August 2020.



In Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit damit fast wieder auf das Niveau der Monate vor der Coronakrise zurückgegangen. Berlin hinkt hier noch ein wenig hinter und ist von dem Vor-Corona-Niveau noch etwas entfernt. Der Grund dafür ist, dass in Berlin die Pandemie zu erheblichen Beschäftigungseinbußen in den stark betroffenen Bereichen wie Gastronomie, Tourismus, Messe- und Veranstaltungswesen und in verschiedenen Dienstleistungen geführt hatte.