Auf einer rund zwei Hektar großen Waldfläche bei Dessau hat Bauhaus in den vergangenen Monaten 20.000 klimastabile Bäumchen gesetzt. Das sind zum großen Teil Traubeneichen, dazu kommen 2.000 Winterlinden, 2.000 Hainbuchen und einige andere Baumarten. Zusammen mit regionalen Forstämtern hat die Firma bisher in ganz Deutschland etwa 400.000 Setzlinge gepflanzt.

Der Forstamtsleiter Philip Nahrstedt dämpft die Erwartungen an das Projekt gegenüber dem rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT allerdings ein wenig: Erst im Alter nähmen die Bäume wirklich CO 2 auf: "Bei einem ein Meter dicken Baum ist viel mehr Holzmasse, dann wird auch mehr CO 2 gespeichert." Die jetzt bestehende Baumpflanzung kann seiner Meinung nach circa vier Tonnen CO 2 pro Jahr speichern. Diese Zahl kann bei älteren und größeren Bäumen dann in der gesamten Fläche auf bis zu 20 Tonnen CO 2 -Speicherung pro Jahr ansteigen, so der Förster. 20 Tonnen CO 2 also, auf einer Fläche so groß wie zwei Fußballfelder - so richtig viel ist das nicht, wenn im Schnitt jeder Deutsche rund acht Tonnen CO 2 im Jahr in die Atmosphäre bläst.