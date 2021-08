Die erneuten Bahnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wirken sich auch auf den Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg aus. Der Streik im Personenverkehr soll am Donnerstag um zwei Uhr beginnen und bis Dienstag, also fünf Tage, andauern.

Welche Verbindungen im Regionalverkehr in Brandenburg betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Deutschen Bahn arbeitet das Unternehmen an einem reduzierten Ersatzfahrplan. Am Dienstagnachmittag will das Unternehmen die Notfallpläne bekanntgeben.



Nicht betroffen von den Streiks sind die Konkurrenzunternehmen der Deutschen Bahn sowohl im Güter- also auch im Personenverker. In Brandenburg können Fahrgäste darum etwa auf die Züge der Odeg und NEB ausweichen. Die beiden Bahn-Konkurrenten sind nicht vom Streik betroffen. Im Fernverkehr fahren auch die Züge von Flixtrain wie gewohnt.



In einer ersten Reaktion auf die Streikankündigung der GdL hatte die Bahn mitgeteilt, dass sie im Fernverkehr während des Streiks mit etwa einem Viertel des üblichen Angebots fahren könne, im Regional- und S-Bahn-Verkehr mit etwa 40 Prozent. "Wer kann, sollte seine Reise auf die Zeit vor oder nach dem Streik verschieben", teilte der Konzern mit.