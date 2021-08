Fragen und Antworten zum Bahnstreik - Geld, Macht, Rivalitäten: Was hinter dem Bahn-Konflikt mit der GDL steckt

11.08.21 | 15:09 Uhr

Seit Mittwoch ist der Zugverkehr auch in Berlin und Brandenburg stark eingeschränkt. Doch beim Streik der Gewerkschaft GDL geht es um mehr als um Löhne. Der Konflikt schwelt seit Jahren, nicht nur zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber.

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) ist eine vergleichsweise kleine Gewerkschaft - und zudem nicht die einzige bei der Deutschen Bahn. Trotzdem konnte sie schon bei ihren letzten Streiks im Dezember 2018 und noch stärker in den Jahren 2014 und 2015 den bundesweiten Bahnverkehr lahmgelegen.



Über die GDL und ihren Vorsitzenden Claus Weselsky wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Die einen bewundern die Kampfkraft und das Durchsetzungsvermögen der kleinen Gewerkschaft, Kritiker wittern dagegen einen Machtkampf unter den Bahn-Gewerkschaften, der auf dem Rücken des Unternehmens und vor allem der Bahnpassagiere ausgetragen werde.



Doch wie mächtig ist die GDL wirklich? Was hat der Konflikt unter den Bahngewerkschaften mit dem aktuellen Streik zu tun? Und wie kam es zu den neuerlichen Streiks, die seit Mittwoch auch den Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg stark in Mitleidenschaft ziehen?



Ein paar Fragen und Antworten:



Welche Gewerkschaften gibt es bei der Bahn?



Bei der Bahn verhandelten zuletzt zwei Gewerkschaften für teilweise dieselben Berufsgruppen: Die GDL und die EVG. Mit 184.000 Mitgliedern ist die EVG klar größer als die GDL, die nach eigenen Angaben rund 37.000 Mitglieder vertritt. Davon sind allein 20.000 Lokomotivführer und Beschäftigte des Zugpersonals.



Warum hat die GDL trotzdem einen so großen Einfluss?



Eben weil die meisten ihrer Mitglieder Lokomotivführer und Bordbeschäftigte sind. Ruft die GDL ihre Mitglieder zum Streik auf, dann hat das also starke Auswirkungen auf den gesamten Betrieb. Trotz der niedrigeren Mitgliederzahl hat die GDL also einen bedeutenden Einfluss.



Zugleich öffnet sich die GDL immer weiteren Berufsgruppen. In 71 der 300 Bahn-Betriebe ist sie laut Bahn mittlerweile vertreten, in 16 davon hat sie die Mehrheit. Dennoch sei sie mit ihren rund 37.000 Mitgliedern immer noch "eine kleine Gewerkschaft, dafür aber sehr homogen", erklärte Politikprofessor Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel auf tagesschau.de.

Worin unterscheiden sich die beiden Gewerkschaften?



Politikprofessor Schroeder umschreibt die GDL als "eine Protestgewerkschaft, wie es sie seit Jahrzehnten in der deutschen Gewerkschaftslandschaft nicht mehr gegeben hat". Schroeder forscht seit 2008 über Gewerkschaftskonkurrenz. Die GDL führe einen "Kampf gegen das Establishment", so seine Analyse. Und dazu zähle für die GDL nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch die andere Gewerkschaft, also die EVG.



Während sich die konzernnahe EVG als eine "dem Gemeinwohl und der strategischen Entwicklung der Bahn verpflichtete Gewerkschaft" sehe, wolle sich die GDL durch eine "offensive Kampfposition als die echte Vertreterin der Beschäftigten inszenieren, um so ihre Rolle im Konkurrenzkampf zu stärken", erläutert der Politikwissenschaftler.



Worum geht es im aktuellen Tarifkonflikt?



Die GDL hat die monatelangen Bahn-Tarifgespräche bereits Anfang Juni für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 1,4 Prozent in diesem Jahr und 1,8 Prozent Anfang 2022 sowie eine aktuelle Corona-Beihilfe von 600 Euro. Die Bahn hatte zuletzt ebenfalls Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Damit müssten die Bahnmitarbeiter angesichts einer Inflation von zuletzt 3,8 Prozent reale Einkommenseinbußen hinnehmen. Allerdings belasten die Milliardenverluste der Bahn den Staat und den Steuerzahler bereits erheblich.

Hat GDL-Konkurrentin EVG schon eine Tarifeinigung erzielt?



Ja, schon im vergangenen Herbst, mit folgenden Ergebnissen: Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten in den Bahnbetrieben, die mehrheitlich von EVG-Mitgliedern vertreten werden, 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Die GDL kritisierte diesen Tarifvertrag als "völlig unzureichend".



Welche Rolle spielt das "Tarifeinheitsgesetz"?



Bis Ende 2020 galt eine tarifliche Vereinbarung, wonach für die Beschäftigten der Deutschen Bahn die Regelungen beider Gewerkschaften angewendet wurden. Seit Anfang 2021 gilt jedoch das Tarifeinheitsgesetz, das mit Mehrheit der Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD im Bundestag beschlossen worden war.



Dieses besagt: Wenn in einem Betrieb mehrere Gewerkschaften für die gleichen Berufsgruppen Tarifverträge aushandeln, gilt nur noch der Tarifvertrag jener Gewerkschaft, die in dem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Es kann also passieren, dass für Mitglieder der EVG ein von der GDL ausgehandelter Tarifvertrag gilt - oder andersherum.



Das Tarifeinheitsgesetz lässt sich durch eine Einigung zwischen den Tarifparteien außer Kraft setzen. Die Bahn hatte Mitte Juli vorgeschlagen, dass bei ihr künftig die Tarifverträge der beiden Gewerkschaften in einem Betrieb nebeneinander zur Anwendung kommen. Für ein GDL-Mitglied würde dann das GDL-Tarifwerk gelten, für ein EVG-Mitglied das EVG-Tarifwerk. Nicht organisierte Beschäftigte könnten zwischen einem der beiden Tarifwerke wählen. Dies lehnte die GDL Ende Juli aber ab mit der Begründung, die Bahn wolle sie damit kleinhalten.



Warum ist die GDL gegen das Tarifeinheitsgesetz?



Kleinere Fachgewerkschaften wie die Lokführergewerkschaft und auch die Pilotengewerkschaft Cockpit fürchten um ihre Rechte. Als Minderheitsgewerkschaft wäre es ihnen in einem Betrieb nicht erlaubt, einen eigenen "kollidierenden" Tarifvertrag abzuschließen. Ein Aufruf zum Streik könnte in einem solchen Fall als rechtswidrig eingestuft werden.



Die kleinen Vereinigungen und auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sehen daher das Streik- und das Koalitionsrecht beschnitten. Die GDL hat bereits eine Verfassungsbeschwerde gegen das Tarifeinheitsgesetz eingereicht.



Auch Linke und Grüne sehen das Gesetz in Konflikt mit der Koalitionsfreiheit und halten es für verfassungswidrig. Sie fordern, das Gesetz zurückzuziehen, da es den Tarifkonflikt bei der Bahn verschärfe.

Geht es der GDL also im Kern um mehr Mitglieder?



GDL-Chef Weselsky selbst streitet ab, dass es ihr um einen Machtkampf und Mitgliedergewinnung gehe. Die Streiks stünden in keinem Zusammenhang zum Tarifeinheitsgesetz. "Wir haben es hier mit einer ganz normalen Tarifauseinandersetzung zu tun", sagte er im Deutschlandfunk-Interview. Die GDL kämpfe darum, die Betriebsrenten zu erhalten und um "einen halbwegs vernünftigen Abschluss wie im Öffentlichen Dienst".



Gleichzeitig betonte Weselsky am Tag vor Streikbeginn, in den vergangenen zwölf Monaten seien 3.000 Menschen der GDL beigetreten, die Gewerkschaft wolle nun auch Tarifverträge für Fahrdienstleiter und Werkstattmitarbeiter in der gesamten Infrastruktursparte der Bahn abschließen. Dies sei ein "klares Ziel" des Streiks.



Unbestritten ist also, dass die GDL um neue Mitglieder wirbt. Dafür sei es wichtig, dass die GDL den besseren Tarifvertrag als die Konkurrenzgewerkschaft vorweisen kann, sagt Hagen Lesch, Tarifexperte beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Im aktuellen Tarifstreit sei es deshalb eines der Hauptziele, neue Mitglieder zu gewinnen, glaubt er. "Die Strategie, um das zu erreichen, ist in einem Konflikt eine Art Wir-Gefühl zu entfachen, zu polarisieren: wir da unten, die da oben und die EVG gehört zu denen da oben", ordnet Lesch ein.



