Halbjahreszahlen für Berlin und Brandenburg - Regionaler Einzelhandel verbucht deutliche Zuwächse

Bild: imago images/Mike Schmidt

24.08.21 | 15:58

Der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg ist gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgegangen. Das Gastgewerbe hingegen verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres heftige Umsatzeinbrüche, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Dienstag mitteilte.



Demnach erwirtschafteten die Berliner Einzelhändler im ersten Halbjahr dieses Jahres 3,9 Prozent mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum 2019, also noch vor der Corona-Pandemie. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 lag die Umsatzsteigerung bei 2,2 Prozent.



Der Brandenburger Einzelhandel machte im ersten Halbjahr dieses Jahres sogar 11,6 Prozent mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum 2019. Verglichen mit 2020 lag die Umsatzsteigerung bei 4,7 Prozent.

Ladengeschäfte sind die großen Verlierer - Online-Handel boomt

Vor allem der Lebensmittelhandel trieb die Umsätze in beiden Bundesländern kräftig an (in Berlin plus 10,1 Prozent, in Brandenburg plus 15 Prozent). Der Handel außerhalb der Ladengeschäfte, etwa über das Internet, ging in Berlin um 48,5 Prozent und in Brandenburg um 53 Prozent nach oben.



Besonders starke Rückgänge verbuchten in beiden Bundesländern Elektronik-, Heimwerker-, Möbelmärkte und ähnliche Geschäfte. Relativ stabil blieben die Umsätze in Läden für Bücher, Sportbedarfsartikel und Spielwaren.



Desaströses Halbjahr für das Gastgewerbe