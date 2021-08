Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn neue Streiks angekündigt. Der dritte Streik binnen weniger Wochen wird zugleich der bislang längste im aktuellen Tarifkonflikt sein.



Wie GDL-Chef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt am Main sagte, beginnen die Arbeitskampfmaßnahmen am Mittwoch um 17:00 Uhr im Güterverkehr und im Personenverkehr am Donnerstag um 02:00 Uhr morgens. Enden sollen die Streiks am Dienstag kommender Woche um 02:00 Uhr früh. Ihm tue es leid für die Bahnpassagiere, verantwortlich dafür sei aber der "unbelehrbare Personalvorstand", so Weselsky.