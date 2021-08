Keine Störungen in der Region - GDL-Streik beendet - Verkehr läuft laut Bahn "weitgehend normal"

25.08.21 | 07:43 Uhr

Zum zweiten Mal binnen eines Monats hat ein Bahnstreik zu starken Einschränkungen in Berlin und Brandenburg geführt. Am Mittwoch kehren die Fahrpläne wieder zum Regelbetrieb zurück. Doch ein weiterer Streik ist nicht ausgeschlossen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat am frühen Mittwochmorgen ihren mehrtägigen Streik planmäßig beendet - seit 2 Uhr sollen die Beschäftigten zu ihren Arbeitsstellen zurückkehren. Laut Deutscher Bahn ist der Bahnverkehr am Mittwochmorgen weitgehend normal gestartet.



Man wolle im Fern- und im Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen wieder das komplette Fahrplanangebot fahren, teilte die Bahn mit. Hunderte Mitarbeitende in Leitstellen, Disposition, Werken und beim Bordservice hätten am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch daran gearbeitet, dass etwa 860 Züge im Fern- sowie rund 21.000 Züge im Regional- und S-Bahnverkehr wieder nach dem normalen Fahrplan verkehren können.



Es könne zwar auch am Mittwoch noch vereinzelt zu Beeinträchtigungen kommen, so auch bei der Berliner S-Bahn, wie sie auf Twitter mitteilte. Auf den Regionalverkehrslinien in Berlin und Brandenburg seien aber vorerst keine Probleme absehbar, heißt es auf der entsprechenden Internetseite der Bahn [bahn.de].

Tickets sind bis zum 4. September gültig

Reisende werden dennoch gebeten, sich vorab zu informieren, ob es Abweichungen geben könnte. Auch die kostenlose Streik-Hotline unter 08000 99 66 33 ist am Mittwoch noch zu erreichen. Alle vom 23. bis einschließlich 25. August bereits gebuchten Tickets des Fernverkehrs für Strecken, die vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit und können bis einschließlich 4. September flexibel genutzt werden, so die Bahn.



Bei entsprechenden Sparpreisen und Super-Sparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben. Für die Weiterfahrt können auch andere Züge genutzt werden, das gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn).

Ringbahn und zahlreiche Regionalzüge fuhren nicht

Pendlerinnen und Pendler in Berlin und in Brandenburg mussten zuvor zwei Tage lang starke Einschränkungen im Schienenverkehr hinnehmen. Erneut fielen die Ringbahn-Züge vollständig aus, ebenso wie die S-Bahnen auf den Linien S26, S45, S47 und S75. Die S85/S9 zwischen dem neuen Flughafen-Terminal am BER in Schönefeld und Pankow fuhr ebenso wie alle anderen Linien nur im 20-Minuten-Takt.



Im Regionalverkehr fielen die Linien RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66 aus, genauso wie der Flughafenexpress FEX.



Die Busse, U- und Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fuhren dafür ohne Einschränkungen und verzeichneten im morgendlichen Berufsverkehr ein leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen aufgrund des Streiks. Nur auf einzelnen Buslinien kam es am Dienstag zu nennenswerten Verspätungen.

Weitere Streiks könnten noch folgen

In dem Tarifstreit gibt es Uneinigkeit darüber, wann die Beschäftigten Einkommenserhöhungen bekommen sollen. Gerungen wird auch um eine mögliche Corona-Prämie sowie die Betriebsrenten.



Der Streik hatte in der Nacht zu Montag im Personenverkehr begonnen, im Güterverkehr schon am Samstag. Eine Bilanz der GDL steht noch aus. Es war ihr zweiter Arbeitskampf in diesem Monat. Weitere Streiks sind möglich.

